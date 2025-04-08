11巴士線載演唱會觀眾散場 體育園准膠樽入場惟禁蓋

英國著名樂隊Coldplay巡迴演唱會香港站首場，今晚8時將在啟德體育園上演。觀眾今次可以攜帶容量不超過600毫升的可重用膠樽或杯入場，為場地首次，但啟德體育園提醒不得附有樽蓋或杯蓋。另外，為方便觀眾返回內地或澳門，巴士公司今次首度開辦分別前往落馬洲新田，以及港珠澳大橋香港口岸與機場的散場特別路線。
Coldplay今明兩日和周六、日會在啟德體育園主場館舉行演唱會，主辦單位表示可以攜帶容量不超過600毫升的空塑料或硅膠可重用便攜式水樽或杯入場，即棄空膠樽、玻璃瓶、保溫瓶等就仍然禁止，有別於以往場館一刀切禁止攜帶任何容器進入，但啟德體育園提醒容器不得附有瓶蓋或杯蓋。
仍有持錯版門票者未換票
演唱會售價1,399元的門票早前懷疑印錯「VIP」字樣，售票平台Cityline在4日演唱會的早上10時至晚上10時，均會在啟德青年運動場外和啟德體藝館地下大堂設立專門的換票地點。體育園稱，現時尚有部份受影響持票人士未換取正確門票，提醒他們如在演出當日即場換票，應提早到場處理以免延誤入場。
今次演唱會除本地居民亦吸引不少內地旅客來港欣賞。為方便旅客過境，城巴將開辦直達港珠澳大橋香港口岸和機場的A25S線，城巴與九巴亦會聯營前往落馬洲新田的SP12線，分別方便旅客轉乘金巴往珠海或澳門，以及轉搭皇巴士往深圳，兩條路線將與另外9條前往全港多區的散場路線，在宋皇臺道上落客區開出。
進場時段場館兩的士落客區開放
啟德體育園公司散場後亦會安排過境巴士，接載旅客經皇崗口岸返回內地，乘客需要預先購票。活動日子期間，主場館和啟德體藝館的士落客區會在進場時段開放供落客，而宋皇臺道上落客區會於下午2時至11時30分會開放予的士上落客，運輸署會調動的士業界到場，呼籲離場人士耐心輪候。此外，最後一班經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的港鐵列車，晚上11時01分在啟德站開出。