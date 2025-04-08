11巴士線載演唱會觀眾散場 體育園准膠樽入場惟禁蓋

英國著名樂隊Coldplay巡迴演唱會香港站首場，今晚8時將在啟德體育園上演。觀眾今次可以攜帶容量不超過600毫升的可重用膠樽或杯入場，為場地首次，但啟德體育園提醒不得附有樽蓋或杯蓋。另外，為方便觀眾返回內地或澳門，巴士公司今次首度開辦分別前往落馬洲新田，以及港珠澳大橋香港口岸與機場的散場特別路線。

Coldplay今明兩日和周六、日會在啟德體育園主場館舉行演唱會，主辦單位表示可以攜帶容量不超過600毫升的空塑料或硅膠可重用便攜式水樽或杯入場，即棄空膠樽、玻璃瓶、保溫瓶等就仍然禁止，有別於以往場館一刀切禁止攜帶任何容器進入，但啟德體育園提醒容器不得附有瓶蓋或杯蓋。