11月份基本通脹率按年升1.7% 能源及衣履價格繼續明顯上升

統計處公布2022年11月份的消費物價指數，整體消費物價按年升1.8%，較2022年10月份的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2022年11月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.7%，亦與2022年10月份的相應升幅相同。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2022年11月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，與截至2022年10月止的三個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅均為0.1%。



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2022年11月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升14.3%）、衣履（上升5.2%）、外出用膳及外賣（上升3.6%）、基本食品（上升3.3%）、煙酒（上升1.7%）、交通（上升1.6%）、雜項服務（上升1.6%）和雜項物品（上升0.4%）。另一方面，綜合消費物價指數在2022年11月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌1.6%）和住屋（下跌0.1%）。



政府發言人表示，11月基本消費物價通脹維持溫和，食品價格的按年升幅仍然相對較快，能源相關項目和衣履價格繼續明顯上升，不過其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格壓力料會維持顯著，但本地成本壓力大致輕微，總體而言應有助通脹在短期內保持溫和。

