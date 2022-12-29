11月住宅樓價指數 按月跌3.3% 分析︰料明年次季重拾升軌

本港樓價指數跌至逾5年低位。差餉物業估價署公布，11月份私人住宅樓價指數報339.4點，是自2017年7月以來的低位；按月跌3.3%，連跌六個月，創2008年11月以來，單月最大跌幅，而今年累跌13.8%。分析指，樓市最壞時刻料將結束，明年次季有望重拾升軌。
按面積分類，按月比較全數錄得下跌，跌幅最多是面積431至752方呎單位，按月跌3.5%；430方呎或以下，減約3.25%；753至1,075方呎，少3.1%。1,722平方呎或以上單位減2.9%，但此類單位已連續七個月錄得少於20宗成交。1,076至1,721方呎跌1.34%。
租金方面，11月份租金指數連跌3個月，按月跌幅1.3%，按年跌逾4%。而上月公布的10月份租金指數，當時為179.5點，按月錄得回升0.28%，最新修訂後，10月租金指數臨時數字為177.6點，按月有0.5%跌幅。今年首11個月，租金累計跌4.1%。按單位類型劃分，中小型單位於11月按月跌1.49%，大型單位則按月微升0.28%。
通關有期踏復常之路
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，11月樓市充斥負面消息，美國年內第6次加息，累積加幅達3.75厘，加上當時中港兩地通關未有消息，內地疫情再爆發，11月一手住宅登記僅錄371宗，按月跌46.8%，創7個月新低；二手僅錄2,159宗，創34個月新低。踏入12月，多個利好消息相繼出現，首先是中港兩地通關有期，相信樓市正踏上復常之路，加上美國加息放緩，買家入市心態轉強，料差估署12月份樓價指數仍會錄得跌幅，但跌幅會明顯收窄，相信2023年全年樓價於谷底反彈15%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2022年樓價將連跌7個月，勢創2002/2003年沙士以來最長的跌浪。中央宣布明年1月8日起大幅放寬檢疫限制，並重新容許人員往返海內外，相信短期內香港與內地可實現大規模通關，踏上復常之路。受通關消息刺激，料明年首季樓市可望橫行整固，而當經濟明顯有起色，內地資金重投本地樓市後，樓價料在第一季尾至第二季重踏升軌。