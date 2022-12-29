11月住宅樓價指數 按月跌3.3% 分析︰料明年次季重拾升軌

本港樓價指數跌至逾5年低位。差餉物業估價署公布，11月份私人住宅樓價指數報339.4點，是自2017年7月以來的低位；按月跌3.3%，連跌六個月，創2008年11月以來，單月最大跌幅，而今年累跌13.8%。分析指，樓市最壞時刻料將結束，明年次季有望重拾升軌。

按面積分類，按月比較全數錄得下跌，跌幅最多是面積431至752方呎單位，按月跌3.5%；430方呎或以下，減約3.25%；753至1,075方呎，少3.1%。1,722平方呎或以上單位減2.9%，但此類單位已連續七個月錄得少於20宗成交。1,076至1,721方呎跌1.34%。

租金方面，11月份租金指數連跌3個月，按月跌幅1.3%，按年跌逾4%。而上月公布的10月份租金指數，當時為179.5點，按月錄得回升0.28%，最新修訂後，10月租金指數臨時數字為177.6點，按月有0.5%跌幅。今年首11個月，租金累計跌4.1%。按單位類型劃分，中小型單位於11月按月跌1.49%，大型單位則按月微升0.28%。