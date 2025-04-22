運輸署吉祥物Agent T提醒家長、監護人或私家車司機，選購和使用適合兒童身形並符合標準的兒童束縛設備（如兒童安全座椅），以減低在交通意外中死亡或重傷的風險，加強保障兒童乘車安全。圖示運輸署總工程師／道路安全及標準研究胡建國（左）和高級工程師／道路安全傅承志（右）。

今年11月1日起，8歲以下、身高少於1.35米的兒童，如果乘坐私家車，需要強制使用兒童束縛設備，例如設有保護墊和椅背的安全座椅，否則司機不得在道路上駕駛。違規的司機會被發出230元定額罰款通知書，如案情嚴重可交由法庭處理，最高罰款2000元。運輸署表示，警方會透過一般巡查和設置路障等執法，新規例為緊急情況提供免責辯護，包括接載身體不適需緊急前往求醫的兒童，至於其他情況難以一概而論，需交由執法人員和法庭判斷，但趕上班上學則難以視為「緊急情況」。

日後或擴展至其他交通工具

運輸署表示，根據道路交通意外統計，涉及8歲以下兒童傷亡的交通意外，大約有一半發生在私家車上，相關百分比近年呈上升趨勢，由2021年佔比近43%增至去年接近6成，因此新規例先在私家車應用，日後再探討擴展至其他交通工具。新修例下，如果身高不足1.35米的8歲以上兒童也建議使用。