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本地
2024-01-05 04:30:53
日報

11月零售銷貨值錄雙位數升幅 業界︰非一面倒復甦

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零售銷貨值

11月零售銷貨值錄雙位數升幅。(鍾式明攝)

本港去年11月零售銷售貨值及銷售量有明顯上升，增幅達雙位數。當中零售業總銷貨價值342億元，按年升15.9%，較10月進一步擴大10.1個百分點，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值增60.8%；銷貨量按年升12.4%，亦遠高於10月的2.9%，連升11個月。但業界指，市況並非一面倒復甦，盼政府落實恢復深圳個人遊「一簽多行」，可為零售業帶來正面影響，但相信效果需時顯現。

11月零售業總銷貨值臨時估計342億元，按年升15.9%，連升12個月；網上銷售佔9.3%，價值估計32億元，按年跌16.1%。按主要類別劃分，增長較大的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升60.8%，服裝漲54.1%，藥物及化妝品增38.7%，中藥升33.7%。但燃料降13.1%，超級市場貨品則跌5%。

政府發言人表示，11月零售業銷貨值按年明顯上升，受惠於訪港旅遊業恢復，預期將持續惠及零售業。住戶收入持續改善、政府及業界推出多項推廣計劃及活動，亦會提供支持。

零售管理協會執行總監羅振邦認為，11月零售表現主因去年同期基數較低；指市況並非一面倒復甦，新鮮疏果、家具和固定裝置的生意均錄得跌幅。他又引述該會的調查指，有三成半受訪公司反映去年12月比2022年同期，錄得單位數以至低雙位數跌幅，以電器、超市生意的跌幅尤其顯著。

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對有消息指政府擬恢復深圳個人遊「一簽多行」來港安排，他認為一旦實行，會為零售業帶來正面影響，但相信效果需時顯現；期望政府與業界聯手辦更多大型盛事或活動，帶動旅遊、交通運輸、零售等行業，協助發揮同效應，利好經濟。

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