11月零售銷貨值錄雙位數升幅 業界︰非一面倒復甦

本港去年11月零售銷售貨值及銷售量有明顯上升，增幅達雙位數。當中零售業總銷貨價值342億元，按年升15.9%，較10月進一步擴大10.1個百分點，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值增60.8%；銷貨量按年升12.4%，亦遠高於10月的2.9%，連升11個月。但業界指，市況並非一面倒復甦，盼政府落實恢復深圳個人遊「一簽多行」，可為零售業帶來正面影響，但相信效果需時顯現。

11月零售業總銷貨值臨時估計342億元，按年升15.9%，連升12個月；網上銷售佔9.3%，價值估計32億元，按年跌16.1%。按主要類別劃分，增長較大的是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值升60.8%，服裝漲54.1%，藥物及化妝品增38.7%，中藥升33.7%。但燃料降13.1%，超級市場貨品則跌5%。