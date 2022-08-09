11校部分學生要停課 多確診童患嘶哮症

慈幼學校4號校巴有4名學生確診，其中兩人就讀的2A班另有兩名同學確診。(鍾式明攝)

一名確診新冠肺炎的20個月大女嬰出現嘶哮症，留醫兒童深切治療部(PICU)及用藥後，情況由嚴重轉為穩定。醫管局表示，有兒科醫生反映近期有較多類似個案，呼籲家長留意子女有否喘嗚、呼吸急促或呼吸時肋骨間現凹陷等病徵。另外，本港昨增逾四千宗確診，包括明愛醫院行政總監屈銘伸，有11間學校個別班級或校巴乘客要暫時停課。

聯合醫院急症室前日(7日)有一名20個月大女嬰求醫，她入院時有氣促、嘔吐和發燒，臨床診斷為嘶哮症，入住該院PICU一晚後情況由嚴重轉為穩定，翌日轉到一般兒科隔離病房留醫。女嬰和家人日前快測呈陽性，她求醫前兩日分別有微燒、咳嗽、有痰、聲沙和呼吸困難等病徵。

籲家長留意小童嘶哮症病徵

醫管局總行政經理劉家獻稱，嘶哮症全稱咽喉氣管支氣管炎，病人會出現氣管內腫脹、影響呼吸、呼吸時出現高音或類似狗吠的聲音、有咳嗽和聲音沙啞等徵狀，呼籲家長如發現有關病徵和呼吸急促、困難和呼吸時「肋骨中間凹咗入去」等，就應盡快帶小童求醫。他稱，感染新冠病毒的小孩或會出現類似情況，又引述有兒科醫生反映近期疫下有較多嘶哮症病人入院，重申及早求醫必有較高治療機率。

慈幼校巴4人確診

疫情方面，本港昨增4,040宗確診，包括233宗輸入個案。昨有402間學校呈報692宗師生陽性個案，有11間學校的個別班級或群體獲建議停課一周。筲箕灣慈幼學校的4號校巴有4名學生確診，當中兩人就讀的2A班另有兩名無搭校巴同學確診，而4號校巴全數45名學生也會乘搭3號校巴。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，群組內傳播途徑待查，建議2A班其餘14名學生、3和4號校巴共48名學生暫停面授課一周。

有11間院舍出現確診個案，逾50名院友及員工要檢疫。明愛醫院行政總監屈銘伸確診，他上周四(4日)最後一日上班，沒有接觸病人。醫管局公布多7名年齡介乎66至88歲的患者離世，當中一名66歲婦人上月31日確診和有病徵，但延至本月6日才求診，翌日被家人發現在家昏迷不醒，送院後不治。劉家獻再呼籲病人，應在確診首5日內求醫。