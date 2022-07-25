11 SKIES引入八大世界級娛樂設施 2023年底起陸續面世

11 SKIES將設有全港最大室内遊樂空間，包括8大首度亮相香港的世界級娛樂設施。

由新世界發展投資逾200億元建造、位於香港國際機場航天城的11 SKIES，將設有全港最大室内遊樂空間，包括8大首度亮相香港的世界級娛樂設施，樓面面積逾57萬平方呎，以學習、探索、歷奇、沉浸式體驗為主題，全天候開放給不同年齡客群。

其中4項重點娛樂設施，包括香港首個飛行影院Timeless Flight Hong Kong、韓國最大沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM、大中華區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗Paddington Play Experience，以及同為大中華區首個KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，預計於2023年底至2024年初陸續開放。

Timeless Flight Hong Kong為全港首間4D動感飛行影院，以香港風貌為主題，透過數碼技術、無邊界螢幕等先進科技，將香港日與夜的美景展現於高達13米的球形螢幕上。Timeless Flight Hong Kong亦運用4D動感技術及全港獨有、備有六個角度的動態模擬座椅，以跟隨畫面進行擬真感極高的速降、爬升、俯瞰、仰翻、旋轉、飛越等連串動作。

K11集團又與韓國d’strict合作，透過投影技術及數碼藝術與音效，將韓國最大型沉浸式多媒體藝術博物館ARTE MUSEUM 帶進11 SKIES，成為大中華區首間體驗館，且設有香港獨有的主題展覽。

而新設於11 SKIES的兒童職業體驗樂園KidZania趣志家，樓高三層，為幼兒至14歲兒童提供約50款職業體驗，例如消防員、醫護人員、飛行員實習生、科學家、汽車設計師、珠寶設計師，以至

KidZania趣志家模擬真實社會生活，小朋友可在大學中修讀與國際科技品牌合作舉辦的STEM課程（科學、科技、工程、數學）後，從事不同職業來賺取全球KidZania趣志家通用貨幣 KidZo，讓孩童學習金錢管理的知識，掌握報酬、消費及投資概念，建立正確理財觀念。

11 SKIES亦會設立大中華區内首個以柏靈頓熊為主題的室内親子娛樂體驗Paddington Play Experience，供4至12歲兒童「寓教於樂」。

負責營運的K11集團期望可帶來突破性的「玩購合一」獨特體驗，改寫香港娛樂零售生態。