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2023-11-28 14:30:00

11 SKIES航天城交通總匯啟用　16條巴士線駁通市區及口岸交通

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11 SKIES航天城交通總匯啟用　提供16條專營巴士路線

11 SKIES航天城交通總匯啟用　提供16條專營巴士路線

位於香港國際機場航天城的商場11 SKIES宣布，基座的航天城交通總匯已正式啟用，提供16條專營巴士路線及其他交通服務，強化大嶼山連接鄰近口岸及市區的公共交通網絡。同時，昂坪360及全球最大型敞蓬觀光巴士遊營運商Big Bus Tours合作推出的全新「360大嶼山觀光巴士」，其中一站亦會在11 SKIES，方便市民及旅客往來大嶼山各景點地標。

航天城交通總匯啟用

11 SKIES總樓面面積逾380萬平方呎，雲集超過800間店舖，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將陸續在今年底至2025年啟用，成為香港最大的室內娛樂空間。航天城交通總匯位於11 SKIES基座，專營巴士、港珠澳大橋口岸巴士、市區及大嶼山的士、觀光巴士及周邊酒店穿梭巴士，均會在航天城交通總匯設有上落客點，方便市民及旅客從東涌、市區及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，前往11 SKIES。至今年年底，共16條專營巴士路線會在航天城交通總匯設站，覆蓋港九新界共14區。

360大嶼山觀光巴士其中一站為11 SKIES。（左起）Big Bus Tours行政副總裁（香港及中國）温洛文、K11集團營運副總裁梁浩昌及昂坪360董事總經理劉偉明。 專營巴士、港珠澳大橋口岸巴士等，會在航天城交通總匯設有上落客點。 16條專營巴士路線會在航天城交通總匯設站，覆蓋港九新界共14區。 16條專營巴士路線會在航天城交通總匯設站，覆蓋港九新界共14區。

360大嶼山觀光巴士會在11 SKIES設站

此外，11 SKIES一直與旅遊業界緊密聯繫，加強合作。昂坪360Big Bus Tours共同推出的「360大嶼山觀光巴士」，路線其中一站亦會在11 SKIES。「360大嶼山觀光巴士」將於明日開始營運，每日定時於昂坪360東涌纜車站開出，途經東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、天際萬豪酒店、迪士尼樂園，再返回東涌纜車站為終點，由此貫穿大嶼山各熱門景點及酒店設施。

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