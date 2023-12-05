11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　停車場享泊車優惠 兒童遊樂場為親子好去處

位於香港國際機場航天城的商場11 SKIES現正分階段試運，11 SKIES指，娛樂部分將於2024年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素；至於在11 SKIES基座的航天城交通總匯11月底已啟用，覆蓋港九新界14區，並提供16條專營巴士路線及其他交通服務，方便市民及旅客往來大嶼山各景點地標。12月11 SKIES一帶，將有不同適合親子的好去處及活動，包括Chill Kids Club、第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」及由香港貿易發展局主辦的文創蒲點「潮活11」(Chill 11)。

Chill Kids Club位於航天城內的K11 ATELIER 11 SKIES，面積達32,000平方呎，設有18項遊戲設施，適合0至12歲的嬰幼兒及兒童，包括粉色天地、親子農場、拱形滑梯球池、室內巨型沙池、創意積木區、彈床區、賽車場、充氣滾輪、軟墊障礙賽、巨型俄羅斯方塊、巨型層層疊、模擬超市、模擬廚房、彈彈雲、磁力片區、Party Room、圖書區／休息區，以及小體操專區。

11 SKIES將有3大親子好去處提供，包括Chill Kids Club、第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」、「Chill 11 （潮活11）藝墟」。

12月大嶼山3大親子好去處

12月大嶼山3大親子好去處

12月大嶼山3大親子好去處

12月大嶼山3大親子好去處

12月大嶼山3大親子好去處

12月大嶼山3大親子好去處

第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」

第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為題，今屆有逾700個攤位，為家長及小朋友搜羅全城最齊全、最優質的益智童書及學習工具。各大品牌及參展商亦會帶來多元化的服務及產品，讓家長和小朋友能有教育、消閒、玩樂及消費的一站式體驗。

「荔園嘉年華」亦首次與親子展覽合作，重現6大經典有獎攤位遊戲，場內更設置1:64 TOMA荔園微縮模型，一系列荔園經典遊樂場打卡裝置，及荔園歷史展覽區，讓大家重拾置身於舊荔園的感覺。