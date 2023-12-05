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2023-12-05 15:41:00

11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　停車場享泊車優惠 兒童遊樂場為親子好去處

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11 SKIES航天城巴士線覆蓋港九新界14區，三大親子活動任玩。

位於香港國際機場航天城的商場11 SKIES現正分階段試運，11 SKIES指，娛樂部分將於2024年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素；至於在11 SKIES基座的航天城交通總匯11月底已啟用，覆蓋港九新界14區，並提供16條專營巴士路線及其他交通服務，方便市民及旅客往來大嶼山各景點地標。12月11 SKIES一帶，將有不同適合親子的好去處及活動，包括Chill Kids Club、第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」及由香港貿易發展局主辦的文創蒲點「潮活11」(Chill 11)。

12月大嶼山3大親子好去處

11 SKIES將有3大親子好去處提供，包括Chill Kids Club、第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」、「Chill 11 （潮活11）藝墟」。

11 SKIES 兒童遊樂場Chill Kids Club

Chill Kids Club位於航天城內的K11 ATELIER 11 SKIES，面積達32,000平方呎，設有18項遊戲設施，適合0至12歲的嬰幼兒及兒童，包括粉色天地、親子農場、拱形滑梯球池、室內巨型沙池、創意積木區、彈床區、賽車場、充氣滾輪、軟墊障礙賽、巨型俄羅斯方塊、巨型層層疊、模擬超市、模擬廚房、彈彈雲、磁力片區、Party Room、圖書區／休息區，以及小體操專區。

Chill Kids Club資料

  • 地址：大嶼山香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座6樓
  • 服務時間：星期一至日上午9時30分至下午6時30分
11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　12月周邊三大親子活動去處 11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　12月周邊三大親子活動去處 11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　12月周邊三大親子活動去處 11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　12月周邊三大親子活動去處

第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」

第4屆「兒童書展暨超級親子用品展」以「兒童中外文化藝術交流世界」為題，今屆有逾700個攤位，為家長及小朋友搜羅全城最齊全、最優質的益智童書及學習工具。各大品牌及參展商亦會帶來多元化的服務及產品，讓家長和小朋友能有教育、消閒、玩樂及消費的一站式體驗。

「荔園嘉年華」亦首次與親子展覽合作，重現6大經典有獎攤位遊戲，場內更設置1:64 TOMA荔園微縮模型，一系列荔園經典遊樂場打卡裝置，及荔園歷史展覽區，讓大家重拾置身於舊荔園的感覺。

  • 日期：2023年12月8至10日
  • 時間：早上10時至晚上8時
  • 地點：亞洲國際博覽館 – 5,7,9號展館
  • 優惠（受條款及細則約束）：
  • KLUB 11 會員泊車優惠：於11 SKIES泊車滿2小時，可享其後1小時免費泊車優惠 （詳情請參閱兒童書展場內資訊）
  • 於兒童書展場內單日消費滿HK$30,000，獎賞1,000 K Dollar 及精美福袋乙個 （每日名額7個，先到先得）
11 SKIES│航天城交通總匯巴士線覆蓋14區　12月周邊三大親子活動去處

兒童書展

潮活 Chill 11

「Chill 11 （潮活11）藝墟」於聖誕期間舉行，以大灣區包括香港、澳門及內地九個城市的人士為目標，定位為集文化藝術、飲食、消費娛樂於一身的文創藝墟，加入不同的香港文化，除了匯聚超過150參展單位，更提供接近70個表演、活動及工作坊。

日期：2023年12月23至26 日

地點：大嶼山香港國際機場 - 亞洲國際博覽館3及6號展館

時間：2023年12月23日至25日上午10時30分至下午7時、2023年12月26日(星期二)上午10時30分至下午6時

網址按此

交通優惠：

  • 機場快綫：成人只要憑Chill 11有效門票或活動證明，便可在機場快綫香港站或九龍站之特設櫃台，以優惠價$47換購即日來回博覽站車票乙張，3至11歲持有效小童八達通之乘客，由香港、九龍或青衣站出發前往博覽站，即可免費乘搭機場快綫；
  • 城巴：5條免費穿梭巴士由天水圍、屯門、荃灣、東涌同大圍直達亞博館；
  • 自駕人士：在鄰近的11 SKIES停車場享有泊車優惠，泊兩小時可享有第三小時免費。
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航天城交通總匯：

航天城交通總匯位於11 SKIES基座，專營巴士、港珠澳大橋口岸巴士、市區及大嶼山的士、觀光巴士及周邊酒店穿梭巴士，均會在設有上落客點。至今年年底，共16條專營巴士路線會設站，覆蓋港九新界14區，包括東涌、屯門、元朗、大埔、葵芳、天后、大角咀、將軍澳、藍田、油塘、慈雲山等，以及機場客運大樓與港珠澳大橋口岸。

11 SKIES亦有行人天橋貫通鄰近的亞洲國際博覽館、酒店及機場快綫博覽館站等，市民可乘搭公共交通工具至航天城交通總匯，經11 SKIES前往亞博館參加各式活動。

11 SKIES航天城巴士線覆蓋港九新界14區，三大親子活動任玩。

360大嶼山觀光巴士：

此外，昂坪360Big Bus Tours共同推出的「360大嶼山觀光巴士」，路線其中一站亦會在11 SKIES，每日定時於昂坪360東涌纜車站開出，途經香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，再返回東涌纜車站為終點，由此貫穿大嶼山各熱門景點及酒店設施。

11 SKIES停車場及電動車充電服務：

11 SKIES設有北停車場（香港國際機場航天城東路6號）及南停車場（香港國際機場航天城東路8號），可緩和附近景點及設施的泊車需求，包括麗豪航天城酒店、香港天際萬豪酒店、機場三號客運大樓、博覽館站及亞洲國際博覽館等。停車場亦配備電動車充電服務，應付不同駕車人士的需要。

11 SKIES停車場時租    $28 / 小時

11 SKIES停車場日租    $180 / 天(於00:00 - 23:59最少泊車滿6小時)    

電動車充電服務時租     $12 / 小時

11 SKIES北停車場地址︰香港國際機場航天城東路6號

11 SKIES南停車場地址︰香港國際機場航天城東路8號

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