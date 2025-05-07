110萬旅客黃金周訪港 業界稱生意有升有跌 「特種兵」快餐店過夜 李家超：非高端也要包容 拓新旅遊服務

今個五一黃金周，總結5天約110萬名旅客訪港，為本港商戶帶來生意，但亦衍生旅客在快餐店過夜或露營等現象，引起社會熱議。行政長官李家超昨稱，香港是好客的城市，應有歡迎旅客的態度，包容和照顧不同旅客。他又指，今次黃金周「丁財兩旺，喜氣洋洋」，已要求文體旅局跟業界總結經驗，進一步優化旅客體驗。有零售業和酒店業界均認為，不同行業生意額有升有跌，但上升比例主要屬長假首兩天。

政府節慶安排跨部門工作小組昨總結數據，指五一黃金周期間，入境事務處錄得合共約110萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%，佔總入境旅客約84%；非內地旅客約18萬人次，按年上升約31%。內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約有27萬人次訪港。 內地入境旅行團方面，黃金周期間共有超過900團、接近33,000人次到港，過夜行程佔約70%，旅行團數目大幅超越去年同期60%，同時亦超越疫情前水平。酒店入住率普遍達到90%。 李家超昨形容，黃金周丁財兩旺，市面喜氣洋洋，同時已要求各政策局及部門與業界總結經驗，並改善各環節，如加強人流壓力點電訊網絡流量、利用科技監測人流。因應旅客新常態，李家超要求發展生態遊、「打卡」遊、地道美食遊，掌握KOL及內地媒體推介的旅遊地點變化，開拓新旅遊服務。

謝邱安儀

業界稱各行業市道有升有跌 香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年五一黃金周整體零售市道有升有跌，化妝品及個人護理用品銷情均有上升，但服裝和電子產品商品則出現下跌；但她強調，協會會員一致認為，五天黃金周只是首兩天的零售情況較好，第三日之後的生意已回落不少。 稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮亦指，黃金周餐飲業整體生意較去年同期上升，尤其價錢比較大眾化的食肆，生意基本增加兩至三成；但前日黃金周最後一天的夜市生意額明顯下跌，寄望即將到臨的母親節生意可以回升。

徐英偉