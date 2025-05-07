110萬旅客黃金周訪港 業界稱生意有升有跌 「特種兵」快餐店過夜 李家超：非高端也要包容 拓新旅遊服務

今個五一黃金周，總結5天約110萬名旅客訪港，為本港商戶帶來生意，但亦衍生旅客在快餐店過夜或露營等現象，引起社會熱議。行政長官李家超昨稱，香港是好客的城市，應有歡迎旅客的態度，包容和照顧不同旅客。他又指，今次黃金周「丁財兩旺，喜氣洋洋」，已要求文體旅局跟業界總結經驗，進一步優化旅客體驗。有零售業和酒店業界均認為，不同行業生意額有升有跌，但上升比例主要屬長假首兩天。
政府節慶安排跨部門工作小組昨總結數據，指五一黃金周期間，入境事務處錄得合共約110萬入境旅客人次經各海陸空管制站訪港，當中內地旅客約92萬人次，按年上升約20%，佔總入境旅客約84%；非內地旅客約18萬人次，按年上升約31%。內地旅客入境最高峰日子為5月2日，約有27萬人次訪港。
內地入境旅行團方面，黃金周期間共有超過900團、接近33,000人次到港，過夜行程佔約70%，旅行團數目大幅超越去年同期60%，同時亦超越疫情前水平。酒店入住率普遍達到90%。
李家超昨形容，黃金周丁財兩旺，市面喜氣洋洋，同時已要求各政策局及部門與業界總結經驗，並改善各環節，如加強人流壓力點電訊網絡流量、利用科技監測人流。因應旅客新常態，李家超要求發展生態遊、「打卡」遊、地道美食遊，掌握KOL及內地媒體推介的旅遊地點變化，開拓新旅遊服務。
業界稱各行業市道有升有跌
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，今年五一黃金周整體零售市道有升有跌，化妝品及個人護理用品銷情均有上升，但服裝和電子產品商品則出現下跌；但她強調，協會會員一致認為，五天黃金周只是首兩天的零售情況較好，第三日之後的生意已回落不少。
稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮亦指，黃金周餐飲業整體生意較去年同期上升，尤其價錢比較大眾化的食肆，生意基本增加兩至三成；但前日黃金周最後一天的夜市生意額明顯下跌，寄望即將到臨的母親節生意可以回升。
內地客呻酒店房價高
黃金周另一熱議焦點，是「特種兵」旅客及「窮遊香港」，有旅客投訴本港酒店房價「一晚7,000元」太貴，寧可在快餐店睡。李家超昨回應指，內地有新旅遊模式且會常態化，香港應該有歡迎旅客的態度，包容和照顧不同旅客；提升整體旅遊氣氛，對旅遊及經濟效益都有正面作用。
香港酒店業聯會總幹事徐英偉則不認同酒店房價「天價」，指以整個五一黃金周計，房價雖有升幅，但只是單位數，旺區會升得較多，亦最多都只是「十幾二十巴仙」，一晚7,000元酒店僅個別例子。他又相信，其中一個房價被推高的原因，是內地旅客習慣很遲才訂內地酒店，因部分會跌價，但本港則相反，致很多時房價到最後一段時間被搶貴。
在港微信支付的士車資增643%
另外，支付平台微信，發布五一假期數據，提及香港的士支付收錢碼正成為內地赴港遊客乘車的重要方式，按年增長643%；而港鐵、城巴、九巴、澳門公車，亦躋身內地居民以港澳微信支付交易前十名，其中港鐵於五一期間消費次數按年增55%。港人北上到內地使用微信支付消費宗數與金額亦較去年五一假期翻倍，而全國消費熱度前三城市則分別是廣州、北京、上海。