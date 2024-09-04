12初創獲選城大HK Tech 300「優勝初創」　港生物科技公司入選

城大舉辦第二屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，共12家來自香港及內地9個城巿的優秀初創企業從逾400家參賽初創中脫穎而出，榮獲「優勝初創」殊榮，並可獲最高100萬元天使基金投資。專注於研發芯片級微型驅動器的北京聯芯創智科技榮獲金獎，而香港代表泰康諾生物科技亦入選「優勝初創」。

城大第二屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」在逾400家參賽初創中選出12家專注前沿科技的優秀初創企業，為數碼醫療、能源可持續性、人工智能應用等廣泛領域提供創新方案。