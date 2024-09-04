12初創獲選城大HK Tech 300「優勝初創」　港生物科技公司入選

城大舉辦第二屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」，共12家來自香港及內地9個城巿的優秀初創企業從逾400家參賽初創中脫穎而出，榮獲「優勝初創」殊榮，並可獲最高100萬元天使基金投資。專注於研發芯片級微型驅動器的北京聯芯創智科技榮獲金獎，而香港代表泰康諾生物科技亦入選「優勝初創」。
城大第二屆「HK Tech 300全國創新創業千萬大賽」在逾400家參賽初創中選出12家專注前沿科技的優秀初創企業，為數碼醫療、能源可持續性、人工智能應用等廣泛領域提供創新方案。
「北京聯芯創智科技」憑專注於研發芯片級微型驅動器奪得金獎和科技創新大獎，致力於於高溫質子交換膜燃料電池小型化技術與產業化的深圳「氫新科技」則獲得銀獎，同樣來自深圳的飛涅爾儀器則以電子光學和儀器工程為基礎的精密測量為技術核心，獲得銅獎。
港初創企業獲選
香港代表泰康諾生物科技亦獲選「優勝初創」，團隊開發結合多模態 AI 大模型的雲平台「AnimismTM」，實現腦疾病的神經行為表徵識別與分析，賦能藥企及醫療機構，達到藥物篩選和健康監測的降本增效。
優勝初創可獲城大HK Tech 300提供專業培訓、工商業網絡及投資配對等，亦可獲得最高100萬元的天使基金投資。而第三屆大賽的賽區將擴展至包括東莞、杭州及西安共12個內地城巿。