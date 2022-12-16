12款兔糧不符歐營養指引 消委會提醒乾草應為主食

明年是兔年，或觸發部分人飼養兔仔，飼養寵物除作不棄養承諾外，亦要留心牠們是否「食得好住得好」。消委會檢測12款兔子乾糧，8款主食糧、4款副食糧，發現全都不完全符合歐洲寵物食品指引，礦物質不符標準，可令兔子有牙齒問題或骨質疏鬆。主食糧中，超過六成(5款)檢出最少1種營養素含量偏低或過高，或令兔子腸炎、腹瀉等。2款鈣比例含量過高或會食慾下降有致命風險。消委會提醒主人確保兔兔攝取均衡營養，大量乾草和新鮮疏菜可平衡營養。

蛋白質幫助兔子發育和確保腸道黏膜健康，主食糧中，「OXBOW Garden Select」和「bunny NATURE」分別只有11%和11.1%粗蛋白質含量，低於歐洲指引12%至17%。纖維助兔子磨牙和確保腸道足夠蠕動，「VETAFARM」和「祖莉」粗纖維量分別只得9%和13.6%，不達每公斤飼料佔14%至25%的歐洲指引。脂肪提供兔子熱量和刺激腸道蠕動，建議介乎2.5%至5%，「bunny NATURE」粗脂肪含量得2%；「VERSELE LAGA」和「VETAFARM」則含5.3%和8.8%，兔子運動不多或易致胖。「VETAFARM」和「祖莉」同樣含逾25%澱粉質，超過建議上限13.5%，可能引致兔子腸炎和嚴重腹瀉。