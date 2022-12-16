12款兔糧不符歐營養指引 消委會提醒乾草應為主食

明年是兔年，或觸發部分人飼養兔仔，飼養寵物除作不棄養承諾外，亦要留心牠們是否「食得好住得好」。消委會檢測12款兔子乾糧，8款主食糧、4款副食糧，發現全都不完全符合歐洲寵物食品指引，礦物質不符標準，可令兔子有牙齒問題或骨質疏鬆。主食糧中，超過六成(5款)檢出最少1種營養素含量偏低或過高，或令兔子腸炎、腹瀉等。2款鈣比例含量過高或會食慾下降有致命風險。消委會提醒主人確保兔兔攝取均衡營養，大量乾草和新鮮疏菜可平衡營養。
蛋白質幫助兔子發育和確保腸道黏膜健康，主食糧中，「OXBOW Garden Select」和「bunny NATURE」分別只有11%和11.1%粗蛋白質含量，低於歐洲指引12%至17%。纖維助兔子磨牙和確保腸道足夠蠕動，「VETAFARM」和「祖莉」粗纖維量分別只得9%和13.6%，不達每公斤飼料佔14%至25%的歐洲指引。脂肪提供兔子熱量和刺激腸道蠕動，建議介乎2.5%至5%，「bunny NATURE」粗脂肪含量得2%；「VERSELE LAGA」和「VETAFARM」則含5.3%和8.8%，兔子運動不多或易致胖。「VETAFARM」和「祖莉」同樣含逾25%澱粉質，超過建議上限13.5%，可能引致兔子腸炎和嚴重腹瀉。
鈣磷有利骨骼牙齒 太多易患尿石症
礦物質方面，兔子尤其要平衡鈣和磷，保持骨骼和牙齒健康，鈣質太多可能引致血尿、患尿石症等，甚至食欲不振而致命。「OXBOW」其主食糧和副食糧鈣含量均只得0.49%和0.499%，稍低於指引要求0.5%；「americanpet」(1.15%)和「Mazuri」(1.16%)則超出安全上限的1%。另外，半數主食糧磷含量不足，介乎0.27%至0.35%，不達建議的0.4%；逾六成鈣磷比例不乎建議範圍1.5:1至2:1，或令兔子牙齒過度生長及出現膿腫。
維他命D有助維持兔子鈣和磷平衡，成兔建議飼料維他命D每公斤含800至1,000IU、成長中兔子應達500IU；上限建議2,000IU。「MOMI」沒有檢出維他命D3；「WOOLY」和「americanpet」維他命D3含量得每公斤402IU和775IU。
兔子主食是乾草
消委會總幹事黃鳳嫺表示，兔子主要從乾草攝取所需營養包括維他命D，也可配合新鮮蔬菜補充；並應按標籤建議適當分量，不建議無限量供應兔糧。