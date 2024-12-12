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2024-12-12 14:37:57

12歲男生小學墮斃 父稱兒事前遭三教師訓話後萌死念

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元朗佛教陳榮根紀念學校有一名12歲男生墮樓，送院搶救後最終不治(資料圖片)

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元朗一名12歲男童昨日（11日）在校內墮斃，其父母今日（12日）到富山公眾殮房辦理認屍手續後向傳媒表示，兒子昨日曾被副校長、訓導主任及一名主任訓示，「情緒唔係幾好，跟住突然有自殺傾向」，指將去信教育局和防止虐待兒童協會要求徹查事件還兒子公道，又希望知道三名教師向兒子訓示的內容。

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有過度活躍症 指被部分老師針對

事發昨日下午近2時半，元朗佛教陳榮根紀念學校有一名12歲男生墮樓，送院搶救後最終不治，現場沒有檢獲遺書。死者父母今日（12日）認屍後離開殮房時向傳媒透露，兒子有過度活躍症，「比較頑皮但不會做壞事，都係上堂坐唔定同講嘢等」，與同學相處融洽，不過父親指從其同學和較痛錫兒子的老師口中亦得知，兒子在學校不受部分老師歡迎及被針對，故不太開心，舉例「四、五個同學一齊犯錯，老師可能只罰他兒子一個」，兒子亦甚少談及學校事情。

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他指兒子昨日被副校長、訓導主任及一名主任圍著告誡，惟不清楚內容，於教員室被訓示後回到7樓，「情緒唔係幾好，跟住就突然有自殺嘅傾向」，他稱意外發生後，副校長打算到醫院慰問，但被他拒絕。

去信教育局和防止虐待兒童協會要求徹查

父母強調兒子生前活潑，亦不催谷兒子，不理解輕生原因，他指上星期見過家長，但主要有關呈分試、升學問題及相關講座，並沒其他特別事情。父親表示將去信教育局和防止虐待兒童協會，要求相關機構調查及跟進還兒子公道，又希望知道三名教師訓示內容以了解輕生原因。

校方稱具體情況不便公開

校方表示對事件感十分難過及痛心，即時啓動危機處理小組跟進，教育心理學家、輔導人員及社工已為受事件影響的師生提供適切的支援，就事件發生的情況，校方已聯絡家長直接溝通。事件已交由警方跟進，具體情況不便公開。

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