12歲男童稱遭大力捉手臂推埋黑板 52歲小學教師今否認受審

52歲小學男教師涉於去年4月底，在校內任教期間襲擊一名男學生，今日在東區裁判法院否認一項對看管兒童或少年人襲擊罪受審。

控罪指，被告高偉業於2021年4月30日，在香港某學校身為超過16歲而對一名兒童或少年人，即12歲男童X，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。X現已沒有就讀於該學校。

X 指被告沒出聲下突然大力捉住其手臂

男學生X在錄影會面上，稱案發時是當日的最後一堂課，而課堂原先是常識科，但已改為播放講座直播，因此他就從其座位行到近門口的家課冊板，抄寫每日的家課，及後他見到其座位旁邊當時沒有同學，便決定把其原子筆扔回其座位上，但被告沒有出聲之下，突然以其右手大力捉住及「捏住」X的右手上臂，同時推撞他直至到黑板前面，X表示感覺得很痛很大力，以致他哭泣，之後就返回座位並檢查傷勢，望見其上臂有紅腫，過了幾分鐘亦出現瘀傷。放學後，被告向X詢問「洗唔洗敷冰」同打電話，最後X就到學校1樓的教師休息室打電話給其母親。男童X作供，他的母親在案發後的1個小時後，帶同他到律敦治醫院急症室求診，並在檢查中發現5個被告造成的手指痕。