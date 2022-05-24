12港人案｜兩人認藏汽油彈　官索心理及背景報告7月判刑

前年12名港人在潛逃內地途中被截獲，其中3人廖子文、鄭子豪及鄧棨然，連同另兩男涉於2019年，均涉及19年灣仔汽油彈案。除仍在內地服刑的鄧棨然，其餘4人早前全部承認一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，指他們於2019年9月30日在灣仔駱克道金樂大廈一個單位內，管有玻璃樽、汽油和打火機油等，串謀縱火罪則不成立。

4人今(24日)被解往區域法院求情。法官游德康考慮各被告有不同心理問題，加上其中兩人案發時不足21歲，押後7月16日判刑，索取4人的心理及背景報告，其間4人續還押。

被告依次為推銷員鄧棨然(31歲)、時裝設計師鄭進(34歲)、港鐵技術員見習生鄭子豪(20歲)、廚師李威龍(28歲)以及學生廖子文(19歲)。

將索取4人心理及背景報告

辯方求情指，鄭子豪案發時年輕，本案對其心理造成影響。加上他因曾潛逃，在內地服刑7個月，連同回港後還押14個月，合共扣押21個月，冀法庭索取青少年罪犯評估報告。惟游官指，相關案例中未滿21歲者，均須即時監禁，故不會索取教導所等報告；廖子文同樣已被扣押21個月，他更在第一時間認罪，應獲3分1刑期扣減，冀盡快刑滿出獄。

辯方提及鄭進因照顧患病哥哥，早於2012年出現抑鬱症狀，亦因本案及社運情緒波動；李威龍則患適應障礙症，辯方爭議他無能力擔當領導角色，甚至未必有能力製作汽油彈，可能中途放棄，病症亦引致他案發時選擇爬出窗口，冀法庭考慮他出於關心社會，受失眠、焦慮等症狀影響犯案。游官遂下令為4人索取心理及背景報告。