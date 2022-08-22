12港人案｜喬映瑜刑滿返港扣查 家屬：精神不俗(更新)

（22:30更新）晚上約9時，喬映瑜的家屬透過在fb社交專頁「12港人關注組」表示，喬映瑜精神不俗，感謝各界兩年來的關注和支持。家屬現時沒有、亦無意眾籌，並已為喬映瑜安排代表律師。如有更新，家屬會透過本專頁向大家發佈。

12港人案其中一名女被告喬映瑜，今早在內地刑滿出獄返港，她被黑布蒙頭和戴上手銬，押送至天水圍警署扣查。由於她涉及本港前年一宗炸彈案，警方在深圳灣口岸把她接走。

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12名港人2020年涉嫌偷渡離港，在內地水域被捕。據了解，12港人案之一的喬映瑜今日刑滿返港。據悉，喬映瑜在廣東省女子監獄服刑，今日刑滿出獄後返港後會轉交香港警方。消息指，喬映瑜預計今早11時抵達天水圍警署，一批傳媒一早在警署外守候消息。據知由於她涉及前年一宗炸彈案，故返港後會即被警方拘捕，料將帶返警署扣查。

目前只剩鄧棨然在內地服刑

資料顯示，廣東省公安廳指，海警局於前年8月23日上午9時許，在其管轄海域內查獲一艘涉嫌非法越境船隻，海警登船後發現12名港人，分別為李宇軒、張俊富、張銘裕、李子賢、郭子麟、鄭子豪、廖子文、黃偉然、鄧棨然、嚴文謙、黃臨福及喬映瑜，各人犯案時的年齡介乎16歲至31歲。其中喬映瑜及鄧棨然因涉組織偷渡罪，於內地分別被判監2至3年，其餘10人已先後被押送回港，即目前只剩鄧棨然在內地服刑。