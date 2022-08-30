12港人案｜喬映瑜涉藏危險藥物及妨礙司法公正 還柙至10月12日再訊

12名港人2020年涉嫌偷渡離港，在內地水域被捕，其中組織他人偷越邊境罪判囚2年的喬映瑜日前刑滿出獄，轉交本港警方，她被控一項藏有危險藥物及一項妨礙司法公正罪。案件今早（30日）於粉嶺裁判法院提堂。案件押後至10月12日上午再訊，以待警方進一步調查及索取法律意見，並準備轉介妨礙司法公正案至區域法院。被告沒有保釋申請，候訊期間還柙看管。



案情指，35歲女被告喬映瑜被控於2020年1月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」的人、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「SISTER」）的人、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串妨礙司法公正傾向的行為，即協助自己、廖子文、鄭子豪、張俊富、張銘裕、嚴文謙及郭子麟、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查及或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟；於同年1月14日，在旺角利民大廈某單位管有危險藥物，即2.98克草藥形態的大麻。