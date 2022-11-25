12港人案｜廖子文准保釋候上訴　官：因極可能上訴期定下前已「夠期」獲釋

「12港人案」之一的19歲男學生廖子文，早前承認妨礙司法公正和藏有汽油彈材料及半製成品，被判囚31個月。他不服汽油彈案刑期2度向上訴庭申請上訴期間保釋，終被上訴庭法官彭偉昌批准以現金兩萬元保釋外出，期間需交出旅遊證件，不得離開香港，需居住於報稱地址，每周到警署報到三次。

彭官：極可能在上訴期定下前便獲釋

彭官今早(25日)頒下書面理由，指雖然不認為《監獄條例》關於表現良好者可獲減刑，適用於潛逃案。不過根據案例，上訴庭可根據原審法官原意改判，而且廖極有可能在正式上訴日期定下前便獲釋，故無論如何都應該批准相關保釋。

區域法院法官游德康，早前就廖子文損壞財產案判囚27個月，但是在判刑後，才得知原來他早就潛逃案服刑完畢，游官表明，若在判刑前得知，會將刑期下調至21個月。申請方及答辯方分別向法庭存檔陳詞，申請方引述游官的判刑後記，稱兩案總刑期不超過31個月，上訴庭無理由干預此判刑原意，而連同還押日數，廖實際總刑期是37個月。

申請方再指，答辯方無考慮在《監獄規則》第69(1)條下，行為良好者可獲三分之一刑期扣減，廖最早可能獲釋的刑期是今年9月16日。答辯方則指，《規則》不適用於潛逃案，即使按建議將刑期下調至21個月，廖的最早獲釋刑期仍會是今年12月27日，但不反對申請人以合適條件保釋。