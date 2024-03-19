12港人案｜廖子文和鄭子豪「坐爆」刑期上訴得直　即時獲釋

12港人案｜鄭子豪和廖子文刑期上訴得直，即時獲釋。(資料圖片)

「12港人案」被告鄭子豪和廖子文，於2019年在灣仔一單位管有半製成汽油彈等物，前年承認一項「管有物品意圖摧毁或損壞財產」罪，連同潛逃偷渡案共判囚31個月，但懲教署視他們就妨礙司法公正案已服畢10個月刑期，無法執行部分刑期，若按原審刑期，理應要到2023年4月才可獲釋，原審區院法官游德康早前在判辭後記指，如他已知悉有關情況，將下調兩人刑期至21個月，建議兩人上訴以修補「判刑缺陷」。兩人遂提出刑期上訴，認為已「坐爆」潛逃案的10個月刑期，無法享有製作燃彈案的刑期扣減，造成不公。上訴庭今(19日)裁定兩人上訴得直，兩人即時獲釋，書面理由擇日公布。兩人散庭時面露笑容，向旁人揮手。

兩名上訴人分別為鄭子豪和廖子文，同為21歲，分別涉及「12港人」偷渡案和藏汽油彈案。上訴方今由大律師吳靄儀和黃錦娟代表，上訴方稱原審原意清晰，考慮兩人獄中行為良好可獲減刑的因素，製燃彈案的刑期應調整至16個月，達致兩案合共31個月的總刑期。上訴方認為，鄭和廖已服畢刑期，正常情况下最早於2022年底獲釋。

上訴方又透露，鄭子豪目前從事冷氣安裝工作，同時進修；廖子文正修讀應用教育文憑課程，獲浸大副學士課程有條件取錄，有望積極重投社會，「面對第二人生」。