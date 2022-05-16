12港人案｜廖子文認意圖損壞財產罪　鄧棨然仍於內地服刑

12港人中的其中3人，包括廖子文、鄭子豪及鄧棨然，涉及2019年一宗縱火案。案件今(16日)於區域法院開審，其中鄧棨然仍在內地服刑，未能出席。廖子文及同案另一被告鄭進，承認一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，其餘兩人則需時決定是否認罪，以及與控方商討處理方式，獲准押後周三(18日)答辯。廖子文及鄭子豪繼續還押，另兩人則准以原有條件保釋。

縱火案共5名被告，依次為推銷員鄧棨然(31歲)、時裝設計師鄭進(32歲)、港鐵技術員見習生鄭子豪(18歲)、廚師李威龍(26歲)以及學生廖子文(18歲)。5人同被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。其中鄧棨然尚就「組織他人偷渡越境」罪在內地服刑，料明年刑滿。

鄭子豪需時考慮答辯

鄭進及廖子文承認交替控罪，但否認縱火罪。控方需時決定將縱火罪存檔法庭，或由法庭裁定兩人無罪，故押後宣讀案情；代表鄭子豪的辯方大律師則表示案件有新發展，或影響是否需要審訊，故需時考慮答辯及與控方商討，李威龍亦需時考慮，獲准押後明早決定，及於周三答辯。

案情指他們於2019年9月在香港島，串謀和與其他身份不詳的人串謀，無合法辯解而用火摧毀或損壞屬於他們本人或他人的財產；以及意圖籍摧毀或損壞財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。