12港人案｜李子賢承認暴動罪及持磚襲警　被判囚3年半

【15:10更新】「12港人案」之一、31歲李子賢在2019年參與9月一場暴動，今早(5日)於灣仔區域法院承認暴動及襲警罪，被判囚3年6個月。

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測量員李子賢承認於2019年9月29日金鐘道一帶，連同其他身分不明的人士參與暴動；以及在金鐘道太古廣場外襲擊警員6117。李子賢前年因偷越邊境罪，被深圳鹽田人民法院判刑7個月，去年3月刑滿被遣返回港。

李子賢持磚擊向警員頭部

案情指，2019年9月29日有人發起「全球反極權遊行」，並有黑衣示威者在夏慤道以雜物堵路、投擲硬物和汽油彈。至下午約5時許，有一批警員則從樂禮街湧出金鐘道，作出拘捕行動。當警員6117由樂禮街衝出金鐘道時，其看見被告李子賢迎面跑來。警員隨即捉起李子賢左手，雖其一度甩開及嘗試逃跑，但警員再次捉起李子賢左手，其則用右手持磚塊，擊向警員頭部4下，惟李子賢最終仍被制服。

警員當時有配載頭盔，他感到輕微頭暈，但毋須就醫。李子賢當時身穿黑衣黑褲、戴灰色手套和面罩，他攜有背囊和腰包，當中被搜出索帶、6支38厘米長的鐵枝和望遠鏡等物。