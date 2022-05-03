12港人案｜李宇軒、陳梓華認串謀勾結外國罪　押至9月再訊

29歲律師男助理陳梓華涉協助12港人之一的「香港故事」成員李宇軒潛逃台灣等，二人被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，去年8月承認控罪，本年1月提訊後，今（3日）在高院再訊。

控方申請將案件押後3個月，以待另一宗有關案件交付至高院，並稱若該案成功交付，料最快於本年年尾至明年年初開審，審期約20天。法官建議押後4個月，希望再訊時另一宗相關案件已經擬定審期，令情況較為明朗。在各方同意下，本案最終押後至9月16日再訊。兩人不時望向旁聽席，精神不俗，散庭後李宇軒亦一度擺出心形手勢。

李運騰：長時間押後並不合適

控罪稱，首被告陳梓華(29歲)及次被告李宇軒(30歲)於2020年7月至今年2月15日，與黎智英、Mark Simon、劉祖廸及其他人串謀請求外國或境外機構、組織、人員對港府或中國實施制裁、封鎖或採取其他敵對行動。

控方表示，另外一宗相關案件將於5月17日進行提訊日，以待交付至高院審訊，故申請押後3個月。控方預料，若提訊日成功交付，最快於本年年尾至明年年初開審。辯方則不反對押後，並稱希望另宗案件可以盡快審訊。國安法指定法官李運騰表示同意，並指尤其本案被告已認罪，長時間押後並不合適，應盡快處理判刑，並建議將本案押後4個月，以待另宗相關案件定下審期。