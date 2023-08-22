12港人案｜鄧棨然內地出獄移交香港警方　由商罪科及國安處跟進明午提堂 (更新)

「12港人」案最後一名在內地服刑完畢的鄧棨然，今日(22日)返港移交香港警方。至上午11時許，一輛黑色七人車駛進天水圍警署，而鄧棨然的家人亦已到警署門口等候。據了解，鄧棨然今晚會留在天水圍警署，明天下午會直接送往區域法院應訊。香港警方指，今日在深圳灣口岸接收由內地執法機關送返的一名34歲男疑犯，涉嫌與2019年9月30日於灣仔區發生的一宗「串謀縱火」案件有關，案件現由商業罪案調查科及國家安全處跟進。

12港人案｜至今所有被告均已返港

香港警方指，該名男子被控一項「串謀有意圖而縱火罪」，以及屬交替控罪的「管有物品意圖摧毀或損壞財產罪」，並涉嫌於2020年8月潛離香港期間，於內地水域被內地執法機關拘捕，其後缺席2020年9月8日於區域法院的提訊，被法庭發出拘捕令通緝。

警方稱，內地執法機關完成相關司法程序後將該名男子送交香港警方，案件現由商業罪案調查科及國家安全處跟進。警方將安排該名男子於明天(23日)到區域法院應訊。而據司法機構網頁顯示，區域法院將於周三(23日)下午2時半審理鄧棨然「依令緝捕歸案」程序，預計需時15分鐘。至於在今早大批傳媒已到天水圍警署採訪，有警員拉起橙色膠帶，並在場維持秩序。

鄧棨然在2019年反修例示威期間涉嫌藏有汽油彈被捕，被控「串謀意圖縱火」及「管有物品意圖摧毀或損壞財產罪」。他在2020年8月保釋期間，與另外11人潛逃，惟在內地水域被截獲。案情指，鄧棨然是組織潛逃的主腦，在內地經審訊後裁定組織他人偷越邊境罪成，判監3年，罰款2萬元人民幣。他在廣東從化監獄服刑完畢，隨即移送香港警方。連同鄧棨然，至今12港人案的所有被告都已經返回香港。