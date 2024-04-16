12港人案｜鄧棨然承認妨礙司法公正及管有汽油彈等罪　判囚46個月

區域法院法官練錦鴻判刑時，形容2宗案件的情節都極為嚴重，涉及詳細計劃。有關妨礙司法公正罪，練錦鴻指出鄧棨然計劃逃離香港，在計劃中擔當重要角色，例如買船、安排潛逃路線等。法官斥責被告無航行經驗及牌照，只有8小時理論及實習便貿然出海，不但為自己生命犯險，亦為其他航行船隻帶來危險，法官斥責被告協助同船人士逃避刑事責任，更指鄧棨然在內地被判刑是自作自受。法庭不能排除被告在熾熱的社會氣氛下作出錯誤的決定，但被告當時已經30歲，有歷練及社會經驗，不能推說年少無知。

被告招募人手製造汽油彈

製造汽油彈一案，法官指被告不但有參與計劃、分工、事先預習等工作，亦有負責招募人手。而案中只涉及16枚汽油彈的材料，相信被告等人無製造更多汽油彈，只是因為警方及時阻止事件。

鄧棨然於2019年9月，在灣仔一個大廈單位管有玻璃樽、乙醇及汽油等。12名港人涉於2020年偷渡離港，在內地海域被截獲，當中鄧棨然因組織他人偷越邊境罪，在內地入獄3年，刑滿後移交香港警方面對香港司法程序，被控於2019年12月至2020年8月期間意圖妨礙司法公正。