12港人案｜鄭子豪廖子文管汽油彈判囚就刑期提上訢 上訴庭頒令交書面陳詞

12名港人2020年涉嫌偷渡離港前往台灣，在內地水域被捕，其中兩男鄭子豪及廖子文 ，2019年在灣仔庫倉內管有汽油彈原材料，承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，分別被判囚28個月及27個月，但原審法官游德康指假如判刑時知道二人已服畢偷渡案的10個月刑期，便會把刑期進一步扣減至21個月。鄭廖二人就刑期提出上訴，並爭議有關刑期計算方法，上訴庭就法庭判刑時應否及如何考慮《監獄規則》囚犯減刑事宜，下令各方提交進一步書面陳詞，案件將再作排期處理。

原審法官建議二人提出上訴來修補判刑缺陷

鄭子豪及廖子文乘船離開香港偷渡往台灣被內地海警截獲，二人承認「妨礙司法公正」罪，各被判囚10個月。原審法官游德康處理二人的汽油彈案時考慮量刑整體性，把二人在兩宗案件的總刑期訂為監禁31個月，但判刑後才得知二人已服畢偷渡案的10個月刑期，游官表明如他在判刑時已知此事，會把二人刑期下調至監禁21個月，建議二人提出上訴來修補其判刑缺陷。

上訴方指如按游官最初判刑原意，兩案合併總刑期應是31個月，根據《監獄規則》第69條，囚犯如在獄中行為良好可減刑三分一，鄭廖二人便可在2022年9月16日最早獲釋，惟懲教署指扣除二人被還押的日數後，二人已完整地完成偷渡案的10個月刑期，令二人需另外就汽油彈案服刑28個月及27個月，即使按游官建議把二人的汽油彈案刑期下調至監禁21個月，最早獲釋日已是2022年12月27日，即比原定的最早獲釋日多了近三個月，故認為汽油彈案刑期應下調至監禁16個月，讓二人的最早獲釋日維持在2022年9月16日。

律政司：如把汽油彈案刑期下調至監禁21個月 判刑明顯過輕

上訴方不爭議兩案合併總刑期應是31個月，但認為如只把汽油彈案刑期下調至監禁21個月，鄭須額外服刑90日，廖須額外服刑逾30日，對二人不公平。上訴庭法官彭寶琴指，《監獄規則》第69條寫明囚犯實際刑期不得減至少於31天，而法庭判刑時只會考慮被告刑責去作出適當判刑，不會考慮被告坐牢後是否行為良好及會否再獲減刑，舉例指當法官判囚30年時，不會預計被告在獄中行為良好可減刑三分一，令其判刑原意是判囚20年。

律政司表明立場指，如上訴庭認為把汽油彈案刑期下調至監禁21個月，整體判刑並非明顯過輕，便支持上訴庭改判監禁21個月，但律政司認為兩案合併總刑期31個月已屬寛大處理，若再按上訴方建議把汽油彈案刑期下調至監禁16個月，判刑便屬明顯過輕。律政司強調根據《監獄規則》第69條減刑屬懲教署署長的酌情權，並非囚犯固有權利，而且法庭在判刑時亦不應考慮到被告在獄中會否按《監獄規則》第69條獲得減刑。