12米高多啦A夢再「變大」 今日極端酷熱料達35度

本港最近時晴時雨，至近日天氣終漸趨穩定。位於尖沙咀的12米多啦A夢充氣雕塑放氣近一周後，昨終於重新充氣展出，主辦機構指會繼續留意未來天氣情況。香港天文台指，逐漸靠近台灣的颱風「格美」的外圍下沉氣流，正為中國東南部帶來晴朗及酷熱的天氣，預計本港今日日間極端酷熱，最高氣溫約攝氏35度。

過去數星期本港不時在放晴期間，突然轉陰天下一陣大雨和刮起大風。在尖沙咀星光大道舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」展覽內，全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑約一周前因安全理由要放氣，至昨日終重新充氣展出。主辦機構表示，未來數日天氣雖然仍存在變數，但都希望在天氣合適時豎立雕塑，讓觀眾欣賞，團隊將繼續留意未來天氣情況，適時作出不同安排。