12米高多啦A夢再「變大」 今日極端酷熱料達35度

本港最近時晴時雨，至近日天氣終漸趨穩定。位於尖沙咀的12米多啦A夢充氣雕塑放氣近一周後，昨終於重新充氣展出，主辦機構指會繼續留意未來天氣情況。香港天文台指，逐漸靠近台灣的颱風「格美」的外圍下沉氣流，正為中國東南部帶來晴朗及酷熱的天氣，預計本港今日日間極端酷熱，最高氣溫約攝氏35度。
過去數星期本港不時在放晴期間，突然轉陰天下一陣大雨和刮起大風。在尖沙咀星光大道舉行的「100%多啦A夢&FRIENDS」展覽內，全球最高的12米多啦A夢充氣雕塑約一周前因安全理由要放氣，至昨日終重新充氣展出。主辦機構表示，未來數日天氣雖然仍存在變數，但都希望在天氣合適時豎立雕塑，讓觀眾欣賞，團隊將繼續留意未來天氣情況，適時作出不同安排。
天文台：颱風格美致晴朗酷熱
天文台表示，集結在台灣高雄之東南偏東的颱風「格美」，其外圍下沉氣流正為中國東南部帶來晴朗及酷熱的天氣，本港多處地區氣溫昨下午上升至34度或以上，預計今日局部地區有驟雨，早上最低氣溫約29度，日間極端酷熱，最高氣溫約35度，吹和緩西至西南風，稍後離岸風勢清勁。展望隨後一兩日持續酷熱，明日稍後及後日風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，預計周末期間驟雨增多，周六起一連5日會有驟雨和雷暴。
多班往返台北航班取消
另外，因應颱風格美逼近台灣，不同航空公司由本港往返台北及日本沖繩的航班將受影響。HK Express昨宣布，往返沖繩的UO820和UO821航班今日將分別延遲起飛，今明兩日亦合共4對來往台北的航班要取消；香港航空今日兩對來往台北的航班亦要取消。同時，長榮航空今明兩日各有3對往來台北的航班要取消，各航空公司均呼籲旅客出發前留意航班狀況。