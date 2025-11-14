12.6辦「創未來大匯演」造勢 政府：提升選舉氣氛 呼籲全民投票

立法會換屆選舉下月7日投票，政府在投票日前夕，即下月6日會在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外綜藝晚會。當晚8時開始的「同心．投票．創未來大匯演」長兩小時，除歌手表演亦會有魔術、大型舞蹈表演及觀眾互動環節。政府將會向市民免費派發活動入場券，詳情稍後公布，屆時7間電子傳媒亦會共同作現場聯播。
政府期望，晚會能進一步提升選舉氣氛及社會關注，呼籲全港選民踴躍投票。政制及內地事務局長曾國衞表示，晚會尚未開始籌辦故未能提供相關開支數據。翻查資料，政府在2023年區議會選舉投票日前夕亦曾在西九文化區舉辦長3小時的大型戶外音樂會，門票派發不足5小時已全數派完。
當局亦改編歌手郭富城名曲《強》為大會主題曲《同心．投票．創未來》，由近70位歌手和藝人合唱以加強宣傳，包括憲法和基本法推廣督導委員會愛國主義教育工作小組委員鄺美雲、歌手譚詠麟、陳潔靈、鍾舒漫、泳兒、周吉佩、陳展鵬，以及電台主持李志剛、李麗蕊、歐陽德勛等。主題曲歌詞提到「攜著手再打氣 深知道票選理想能達到」、「全民投下票 齊來投下信心」，歌曲及音樂錄像會在不同平台播放。
對於有指電視台取消選舉論壇，曾國衞稱有關決定屬電視台安排，又稱各種活動和安排都有助選民了解候選人，不一定要局限某一形式，只要做法能令市民和選民更了解候選人都值得鼓勵。另外，民政事務總署昨晚表示，得悉有關愛隊近日接獲市民查詢，在立法會投票日投票後是否可獲援助金，民政總署嚴正聲明關愛隊沒有任何與選舉相關的援助金計劃。署方強烈譴責有人以不實謠言混淆視聽，試圖影響立法會選舉的公平和公正性，已將個案轉介予相關執法部門調查及跟進。