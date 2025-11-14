12.6辦「創未來大匯演」造勢 政府：提升選舉氣氛 呼籲全民投票

立法會換屆選舉下月7日投票，政府在投票日前夕，即下月6日會在西九文化區竹翠公園舉行大型戶外綜藝晚會。當晚8時開始的「同心．投票．創未來大匯演」長兩小時，除歌手表演亦會有魔術、大型舞蹈表演及觀眾互動環節。政府將會向市民免費派發活動入場券，詳情稍後公布，屆時7間電子傳媒亦會共同作現場聯播。

政府期望，晚會能進一步提升選舉氣氛及社會關注，呼籲全港選民踴躍投票。政制及內地事務局長曾國衞表示，晚會尚未開始籌辦故未能提供相關開支數據。翻查資料，政府在2023年區議會選舉投票日前夕亦曾在西九文化區舉辦長3小時的大型戶外音樂會，門票派發不足5小時已全數派完。