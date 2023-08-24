120件三星堆珍貴文物 香港故宮展出9月1日起售票

四川三星堆文化展現長江上游同時期古代文化的傑出成就，也是中華古代文明多元一體發展歷程中的重要組成部分。香港故宮文化博物館與四川省文博機構合辦「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，將展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。展期由9月27日至明年1月8日，為期3個半月。9月份及10月份的門票將於9月1日早上10時起公開發售。
120件展品中近半數為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出，包括目前於四川廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器、龍形器、虎頭龍身像、獸面鳳鳥紋玉方座等。展品中，23件為國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、於1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。18件由成都金沙遺址博物館借出、於2001年或之後出土的珍貴文物，亦不乏國家一級文物，最為矚目的有銅眼形器，以及首次來港、於2001年出土的兩件玉鉞，年代為距今3,000多年。
「凝視三星堆」特別展覽成人門票票價為150元、特惠門票票價為75元。配合特別展覽，博物館亦會於展覽期間舉辦以三星堆和青銅時代的中國為主題的學術研討會，以及一系列公眾教育活動。為配合十一國慶黃金周長假期，香港故宮文化博物館將取消10月3日的休館安排。展廳9「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」特別展覽將延至10月3日結束，以接待黃金周的訪客。