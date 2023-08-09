13個銀行戶口逾一年處理9億元款項 女售貨員涉洗黑錢被捕

報稱任職售貨員的39歲女子，於2021年開設兩間公司，同年5月至今年1月期間，在6間銀行開設13個公司戶口，涉嫌處理近1,800宗可疑交易，涉款9億元。海關初步相信她每次交易收取數千至1萬元不等的報酬協助涉及洗黑錢活動，海關財富調查科昨展開行動將她拘捕，暫准保釋候查；不排除向法庭申請充公犯罪得益。

海關初步調查發現，被捕人在2021年初在3日內開設兩間報稱從事出入口貿易公司，她是唯一董事；之後於6間銀行開立13個公司户口，與超過600個第三方公司户口頻繁地進行大額交易，被捕人公司戶口接收款項後，則以「快入快出」方式將款項轉至另外100個公司户口。其中一個收款戶口，曾在一日內接連收取16筆超過1300萬元款項，短時間內再轉至其他戶口。海關亦發現，第三方公司亦會匯款至被捕人的空殼公司，隨後款項也會被轉走，形容是常見的洗黑錢手法。