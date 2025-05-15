13歲女接種新冠疫苗2個月後心肌炎亡 裁定死於自然

一名13歲女童在2021年接種復必泰疫苗兩個月後感胸悶，前往威爾斯親王醫院急症室求診，同日出院，但翌日突在家中暈倒，送院後因心肌炎不治。女童母親指女兒出事前約3個月曾接受兩針復必泰新冠疫苗，她有質疑其女死亡與接種疫苗有關。死因庭今日完成研訊，5名陪審團退庭商議約2小時後，以4比1裁定女童死於自然。
校內田徑比賽屢獲獎項
女死者李珞妍，她於2021年10月11日在沙田威爾斯親王醫院逝世。研訊設有陪審團，衞生署及醫管局為與案有關係者。母親供稱女兒在校內田徑比賽屢獲獎項，2歲時曾有血管瘤，其餘時間身體正常，在2021年7至8月期間，先後接種兩針復必泰疫苗，同年10月10日覺胸悶及不適，到威院急症室求醫，同日出院，翌日她在家中再覺胸痛及作嘔，並突然暈倒，送院搶救不治。母親指醫生當日並無法說出其女死因，數星期後才從醫療報告得知女兒有心肌炎，她質疑醫生在女兒死前一天是否失誤及延誤醫治，亦關注事件會否與接種疫苗有關。
事發前一日，女童因胸悶及不適到威院急症室求醫，獲安排照心電圖等，結果顯示女童出現「右束支傳導阻滯」，急症室醫生嚴鵬飛遂就此徵詢副顧問醫生意見，對方認為女童情況處於正常水平。此外，嚴曾建議為女童驗血，但女童母親拒絕，嚴最終基於女童整體狀況正常讓她出院。翌日早上，女童突然發燒，更在家中暈倒，同日送院搶救後不治。屍體剖驗報告顯示，女童生前出現暴發性心肌炎，死因為「B19細小病毒心肌炎」。
開發疫苗的輝瑞藥廠的證人在庭上表示，心肌炎是接種疫苗已知的副作用，會在接種後14日內出現，但案中失去的女童在接種後約40日才出現心肌炎的症狀，認為女童的死因不大可能與接種疫苗有關。綜合4名專家證人的證供，心肌炎在兒童身上罕見，難以診斷，10萬個兒童中只有1至2個患者，當中僅1%為暴發性心肌炎，而暴發性心肌炎患者情況可急速惡化，死亡率達50%。
死因裁判官周至偉引導陪審團時指出，各專家認為心肌炎可以自然產生，足以致命，陪審團可考慮裁定死者「死於自然」；周官亦提到，陪審團亦可以考慮裁定死者「死於不幸」或「死因存疑」。
建議醫管局增強醫生與病人之間溝通
陪審團退庭商議逾2小時後，以4比1裁定死者李珞妍「死於自然」，並向醫管局提出3項建議。包括醫生應加強與病人及家屬的溝通，讓他們獲悉病人有機會遇上嚴重情況。另外，建議加強應診醫生與顧問醫生的溝通；若應診醫生遇上困難，應主動徵詢多過一名專家或醫生的意見。
案件編號：CCDI-96/2021(MC)