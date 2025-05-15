13歲女接種新冠疫苗2個月後心肌炎亡 裁定死於自然

一名13歲女童在2021年接種復必泰疫苗兩個月後感胸悶，前往威爾斯親王醫院急症室求診，同日出院，但翌日突在家中暈倒，送院後因心肌炎不治。女童母親指女兒出事前約3個月曾接受兩針復必泰新冠疫苗，她有質疑其女死亡與接種疫苗有關。死因庭今日完成研訊，5名陪審團退庭商議約2小時後，以4比1裁定女童死於自然。

校內田徑比賽屢獲獎項

女死者李珞妍，她於2021年10月11日在沙田威爾斯親王醫院逝世。研訊設有陪審團，衞生署及醫管局為與案有關係者。母親供稱女兒在校內田徑比賽屢獲獎項，2歲時曾有血管瘤，其餘時間身體正常，在2021年7至8月期間，先後接種兩針復必泰疫苗，同年10月10日覺胸悶及不適，到威院急症室求醫，同日出院，翌日她在家中再覺胸痛及作嘔，並突然暈倒，送院搶救不治。母親指醫生當日並無法說出其女死因，數星期後才從醫療報告得知女兒有心肌炎，她質疑醫生在女兒死前一天是否失誤及延誤醫治，亦關注事件會否與接種疫苗有關。