13歲女童染甲型流感亡　過去一周80間學校院舍爆發新冠

本港季節性流感整體仍持續活躍，衞生防護中心在最新一份《2019冠狀病毒病及流感速遞》提到，過去一周有9.85%個呼吸道樣本，對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，但低於前一周錄得的14.76%。中心同期接獲24宗學校或院舍爆發流感的報告，有111人受影響，同樣較前一周59宗、342人受影響少。

病逝女童無接種流感疫苗

衞生防護中心上周四(4日)公布一宗13歲女童感染甲型流感的嚴重個案，中心最新表示女童已經病逝。女童感染的是甲型(H3)流感，併發症包括敗血症及休克，她本身沒有接種今季流感疫苗；同期另有28宗流感成人死亡個案。