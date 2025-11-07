13歲男童感染甲型流感併發肺炎及胸腔積液 4名聖公會呂明才中學同學有病徵

男童上月24日開始出現發燒，情況持續至上月29日出現咳嗽、喉嚨痛和流鼻水，本月1日到私家醫院求醫，需留院治理。男童在發病前4日接種2025/26季度流感疫苗，一名家居接觸者近日曾出現流感樣病徵，現已康復。他就讀的聖公會呂明才中學，4名同級同學近日出現呼吸道病徵，其中一人需留院治理，但已康復出院，鼻咽拭子樣本同樣證實對甲型流感呈陽性反應，其餘3人病況輕微，無需入院。中心已建議校方實施感染控制措施，並會對該校進行醫學監察。

一名過往健康良好的13歲男童感染甲型流感，併發肺炎及胸腔積液，現時在瑪麗醫院兒童深切治療部留醫，目前情況穩定。

衞生防護中心表示，自9月開學至今，累計已錄得17宗兒童流感嚴重個案，當中一人死亡，患者年齡11個月大至17歲，其中12人過往的健康狀況良好，11人未接種當季疫苗。

中心總監徐樂堅說，本港正值夏季流感季節，流感活躍程度自九月初起持續攀升，上月中達到高位，並維持在高水平。最新的監測數據顯示，活躍程度在10月最後一周開始回落，呼吸道樣本陽性百分比由10月中約12%降至8.73%，公立醫院流感入院率亦由每萬人口0.89宗降至0.53宗。

徐樂堅又指，按目前趨勢分析，未來幾星期流感活躍程度預計仍維持較高水平，隨着天氣轉涼，不排除會有反覆，需要再觀察一至兩個星期，以確認是否已過高峰。根據過往經驗，香港冬季流感季節大多於1至3月出現，因此不排除明年初再度上升。