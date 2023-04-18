13歲童擅用母親帳戶「課金」9萬買道具 消委會倡引入監管機制

網絡遊戲吸金力強，不少玩家不論年紀都會「課金」增强實力以求過關及在遊戲中取勝；而家長就要更加小心，留意子女會否跌入無底深潭，甚至盜取金錢作「課金」之用。消委會今年首3個月接獲31宗有關網絡遊戲投訴，涉款34萬元；其中一名13歲男童，20日內擅用母親的帳戶，為遊戲課金9萬元買虛擬道具，事件直至母親收到銀行月結單才發現。

消委會指，投訴人為一名13歲男童母親，她沒有為智能裝置帳號安裝家長監控功能，收到銀行月結單後才揭發事件，兒子在20日內於遊戲課金9萬元買虛擬道具，當中有約5.9萬是使用電子支付工具、透過應用程式商店平台購買；3.1萬是直接於手機遊戲中購買，投訴人嘗試要求遊戲開發商退款，但只獲退還4,000元。投訴人認為，未成年人士未有成熟心智，未能對消費行為負責，不滿電子支付公司容許未成年人士開戶及付款，亦不滿應用程式商店平台容許未成年人士消費，於是向消委會求助。最終在消委會調停下，商店平台作特別處理安排退款；手機遊戲公司亦全數退款。