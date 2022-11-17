131人墮求職騙案失700萬 港澳警方拘56人

在家工作、毋須學歷、高額報酬，發現這些招聘廣告便要小心。香港警方聯同澳門司警瓦解一個活躍兩地的犯罪集團，涉透過網上求職騙案騙財，131人疑墮刷單騙案失逾700萬元，單一損失達56萬元；56人被捕涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢等罪，部分人涉借出戶口供存入騙款。

港澳警方過去7日採取行動，當中港方拘捕34男12女(18至60歲)，3名骨幹成員落網(2人為澳門居民)，包括負責招募刷單員、傀儡戶口及清洗犯罪得益等，其餘為借出銀行戶口的傀儡戶口持有人，涉及83宗騙案，涉款逾510萬元，單項損失由2,000至56萬元。澳門亦錄得48宗同類騙案，涉款255萬元，調查後發現與本港騙案屬同一集團，拘捕10人(19至40歲)，據指其中一人為當地治安警員。

犯罪集團在社交平台和通訊軟件發出招聘廣告，宣稱毋須學歷和經驗可賺取厚酬。應徵者只須在指定網上平台包括真實或假扮的購物平台完成刷單任務，即假扮顧客將指定商品，提高商品的搜索排名及可信度。

但應徵者僅是把貨物放入平台購物籃，再截圖發給騙徒，買貨款項則轉到騙徒指定銀行戶口，騙徒指完成刷單後，會將本金及8%至20%佣金一併歸還。東九龍總區重案組總督察許諾指，部分受聘人士初期可收回小量貨款或佣金，當投入更多本金後，騙徒會用各種藉口拖延發款，並轉走戶口內款項再失聯。

警方指，本港今年首9個月共錄得2,252宗網上求職騙案，比去年同期增3.3倍，涉案金額達3.4億元升6倍。警方呼籲，切勿相信聲稱低學歷高人工等的求職廣告，有懷疑應用警方網上程式「防騙視伏器」核查。