138所內地高等院校招收香港文憑試學生　3月1日起可網上報名

2024/25學年文憑試收生計劃中，有138所內地高校招收香港中學文憑試學生，將於3月1日起接受網上報名。參與計劃的內地高校包括北京大學、清華大學、中國人民大學等。
申請人須於3月1日至31日期間，登入聯合招收華僑港澳台學生辦公室(聯招辦)的香港文憑試招生報名網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：
- 香港身份證掃描副本
- 有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本
- 數碼證件相片
可查閱報名資格審核結果
申請人可於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月30日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人屆時會獲發考生編號，以資識別。
另外，申請人可於3月1日至6月14日期間登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月15日至6月14日期間上載「校長推薦計劃」的相關資料。根據2024/25學年的招生程序，各院校可根據考生報考資料安排面試/術科考試，申請人需留意院校的安排及通知。院校將於發放文憑試成績後公布錄取名單，並根據招生情況進行網上補錄（即剩餘名額遴選）。有關錄取安排及入學通知的詳情，將於稍後公布。
此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。2024/25學年資助計劃的申請詳情，將於今年年中公布。