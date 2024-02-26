138所內地高等院校招收香港文憑試學生 3月1日起可網上報名

2024/25學年文憑試收生計劃中，有138所內地高校招收香港中學文憑試學生，將於3月1日起接受網上報名。參與計劃的內地高校包括北京大學、清華大學、中國人民大學等。

申請人須於3月1日至31日期間，登入聯合招收華僑港澳台學生辦公室(聯招辦)的香港文憑試招生報名網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳以下資料：

香港身份證掃描副本 有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本 數碼證件相片

可查閱報名資格審核結果

申請人可於4月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於4月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月30日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人屆時會獲發考生編號，以資識別。