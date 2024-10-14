14宗公屋戶擁內地物業 羅淑佩︰超資產限額會收回單位

房署近年積極打擊濫用公屋，房屋署長羅淑佩表示，上個財政年度，因打擊濫用公屋措施、違反租約等，已收回15,500個單位。她指，公屋資源應留予低收入家庭居住，但卻發現遭人濫用，甚至牟利，當局會加強打擊。在舉報濫用公屋機制生效後，署方發現14宗公屋租戶有內地物業的個案，正跟進個案，若超出資產限額將收回單位；至於調查租戶的海外資產，她坦言在地緣政治下較困難，但仍有方法追查。

羅淑佩接受港台訪問表示，上個財政年度，因打擊濫用公屋措施、主動交回、違反租約等原因而收回的公屋單位，合共有約15,500個。由於居屋持續推售，相信未來每年收回的公屋單位仍會處於高位。今年4月去信約25.4萬公屋戶要求申報入息和資產，收回逾99%申報表，當中45戶並未回覆或不上訴，署方已發出收樓通知書。就其他已申報個案，署方會與土地註冊處對照，核實住戶是否有私人住宅物業。