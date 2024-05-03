14幢圍封強檢大廈居民資料外洩　私隱署稱將啟動調查暫未接獲投訴

機電工程署在疫情期間曾負責「圍封強檢」行動，一個網上伺服器平台收錄17,000名市民的個人資料。不過平台密碼登入系統失效，毋須輸入密碼則可瀏覽住戶的身份證號碼、電話號碼等。個人資料私隱專員鍾麗玲形容事態嚴重，涉及人數較多。私隱專員公署將啟動調查，暫時未接獲市民投訴。

鍾麗玲在電台節目指，漏洞存在多久是調查方向之一，建議相關部門全面審視有沒有其他類似情況，並盡快通知當事人。另外，消委會的電腦系統去年遭黑客攻擊勒索，公署日前發表調查報告，指消委會將有關個人資料放在測試伺服器，涉及人為錯誤。鍾麗玲今日續指，消委會職員在疫情期間「在家工作」透過遠端存取資料時，沒有使用多重認證功能，因為當時員工對加裝應用程式有意見，消委會亦沒有足夠的資訊科技人手。