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2022-11-16 12:33:13

140個街巿空置攤檔下月公開競投　月租底價130元至1.55萬元

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140個街市攤檔下月公開競投。(資料圖片)

140個街市攤檔下月公開競投。(資料圖片)

公眾街市出現空置問題。食環署今日(16日)公布，為更有效運用空置的公眾街巿攤檔及為巿民提供就業機會，轄下30個公眾街巿共140個攤檔將於12月上旬進行公開競投。租約為3年固定租期，由明年5月1日起生效，租期屆滿後沒有租約續期權利，每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置，由130元至1.55萬元不等。

競投日期、地點及攤檔數目如下

食環署指，相關攤檔可售賣貨品涵蓋非食物類乾貨或濕貨、食物類乾貨或濕貨、鮮肉、鮮魚、水果、燒味和滷味等，凡年滿18歲並通常居於香港者，均可參加攤位競投，而為提供機會讓更多人士投得攤檔等，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。有關競投日期、地點及攤檔數目如下：

港島及離島區

  • 競投日期：12月1日(星期四)
  • 競投地點：九龍荔枝角荔灣道19號荔枝角政府合署二樓禮堂
  • 攤檔數目：46個

九龍區

  • 競投日期：12月5日(星期一)
  • 競投地點：九龍荔枝角荔灣道19號荔枝角政府合署二樓禮堂
  • 攤檔數目：64個

新界區

  • 競投日期：12月7日(星期三)
  • 競投地點：九龍荔枝角荔灣道19號荔枝角政府合署二樓禮堂
  • 攤檔數目：30個

食環署續指，公開競投會以「先到先得」形式安排入場，額滿即止，而且所有進場人士必須使用「安心出行」程式及遵守「疫苗通行證」相關要求，方可進入競投場地。

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