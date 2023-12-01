熱門搜尋:
鍾培生拳賽 CLOCKENFLAP YOASOBI 劉馬車 叱咤2023 轉數快FPS 年少日記 社內相親 Cybertruck 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-01 14:43:00

140間私營安老院提供日間暫託服務 紓緩照顧者壓力

分享：
社署擴展長者日間暫託服務 紓緩照顧者壓力（資料圖片）

社署擴展長者日間暫託服務 紓緩照顧者壓力（資料圖片）

社會福利署今日（121日）起擴展長者暫託服務網絡，加強在社區生活的長者的住宿和日間暫託服務，紓緩照顧者壓力。即日起，約140間參與改善買位計劃的私營安老院除提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務。受資助的長者日間護理中心／單位亦會繼續提供長者日間暫託服務。

大幅擴展至約190  名額逾500

新措施生效後，提供長者日間暫託服務的地點會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額由約260個增加至超過500個，遍及各區。

有需要的長者及其照顧者可致電照顧者支援專線182 183，由社工協助安排配對暫託服務；直接向提供長者日間暫託服務的院舍／中心／單位申請；或透過綜合家庭服務中心／綜合服務中心、醫務社會服務部或長者服務單位（如長者地區中心、長者鄰舍中心）轉介。

詳情可瀏覽社署網頁

此外，約20間「私營殘疾人士院舍買位計劃」院舍已於10月起在殘疾人士住宿暫託宿位出現空置時，為社區內的殘疾人士提供日間暫託服務。家人／照顧者可致電照顧者支援專線182 183，由社工協助安排配對暫託服務；直接向有關買位院舍提出申請；或透過綜合家庭服務中心／綜合服務中心、醫務社會服務部、特殊學校或康復服務單位轉介。

Ad Block
WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖） WhatsApp騙案｜私隱署7招防中伏（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受