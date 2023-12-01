140間私營安老院提供日間暫託服務 紓緩照顧者壓力

社會福利署今日（12月1日）起擴展長者暫託服務網絡，加強在社區生活的長者的住宿和日間暫託服務，紓緩照顧者壓力。即日起，約140間參與改善買位計劃的私營安老院除提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務。受資助的長者日間護理中心／單位亦會繼續提供長者日間暫託服務。
大幅擴展至約190間 名額逾500個
新措施生效後，提供長者日間暫託服務的地點會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額由約260個增加至超過500個，遍及各區。
有需要的長者及其照顧者可致電照顧者支援專線182 183，由社工協助安排配對暫託服務；直接向提供長者日間暫託服務的院舍／中心／單位申請；或透過綜合家庭服務中心／綜合服務中心、醫務社會服務部或長者服務單位（如長者地區中心、長者鄰舍中心）轉介。
此外，約20間「私營殘疾人士院舍買位計劃」院舍已於10月起在殘疾人士住宿暫託宿位出現空置時，為社區內的殘疾人士提供日間暫託服務。家人／照顧者可致電照顧者支援專線182 183，由社工協助安排配對暫託服務；直接向有關買位院舍提出申請；或透過綜合家庭服務中心／綜合服務中心、醫務社會服務部、特殊學校或康復服務單位轉介。