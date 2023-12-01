140間私營安老院提供日間暫託服務 紓緩照顧者壓力

社會福利署今日（12月1日）起擴展長者暫託服務網絡，加強在社區生活的長者的住宿和日間暫託服務，紓緩照顧者壓力。即日起，約140間參與改善買位計劃的私營安老院除提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務。受資助的長者日間護理中心／單位亦會繼續提供長者日間暫託服務。

大幅擴展至約 190 間 名額逾 500 個

新措施生效後，提供長者日間暫託服務的地點會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額由約260個增加至超過500個，遍及各區。