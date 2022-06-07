147校204呈報個案復課新高 2小學16生染疫4班停面授 當局：師生確診反映社區情況

再有小學在恢復面授課堂後局部停課。衛生防護中心昨接獲147間學校呈報204名師生確診，九龍塘方方樂趣英文小學12名學生染疫，當中有3個班別有最少兩宗個案；連同深水埗福榮街官立小學4年級有一班4名學生確診，合共4班別須暫停面授課一周。當局指，學校師生每日都會檢測，確診數上升或反映社區情況，但強調並非有學校出現爆發。此外，上周五(3日)公布的300宗快速測試陽性呈報個案，有75人覆檢陰性或拒絕交回樣本，當局強調需要時或轉交警方跟進。
本港昨增543宗新冠肺炎確診，包括86宗輸入個案。方方樂趣英文小學近日有12名學生確診，其中5F、2F和4H班分別有6、3和2人確診，4F班也有一人。當局指，有4名染疫學生上周五下午曾參與籃球訓練班，同班兩名沒受感染學員要家居檢疫，而在籃球班以外暫未見班別之間有共同活動。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由於傳播暫只在2F、4H和5F班出現，當局僅建議他們停課一周，而不想貿然要求全校停課，4F班的情況則會繼續觀察。
福榮街官立小學4C班也有4名學生確診，當局同樣已建議班別停課一周。早前的石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學法文班，昨多3名密切接觸者染疫，群組增至6人；石硤尾寶血會上智英文書院爵士舞班多1名學生確診，群組累計7名學生及1名老師。
張竹君：屬散發式 非學校爆疫
學校單日呈報個案數目急增，當局指大多學校均呈報一至兩宗個案，部分錄得3至4宗的就主要分布在不同班別，未見個案之間有關連。張竹君稱，社區上非每人都會每日快測，但學校師生就要每日做，又指社區確診數字也有所增加，相信學校確診數或正反映社區的情況。不過，她強調個案都是散發式，並非學校出現爆發。
當局透露，上周五公布接獲的300宗快測陽性呈報當中，有75宗核酸覆檢呈陰性，或患者拒絕提交樣本作檢測。張竹君稱，部分人拒接電話或不應門，估計部分人士可能非確診或屬補報過往確診的個案，提醒如涉及欺騙或呈報假資料，當局會採取法律行動。
港大最新病毒即時有效繁殖率為1.484，即1人可傳染多於1人，但張竹君指港大以衛生防護中心的數字計算，若中心接獲的快測數字有偏差，該繁殖率便有機會偏高。
BA.2.12.1病毒傳播未止
社區再多兩宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，包括中環Café Crêpe員工，懷疑與太古城麥當勞群組有關，另一宗則是太古城高山台怡山閣確診者的家人。中環最新兩個酒吧群組續增個案，砵甸乍街LINQ和蘭桂坊Shuffle分別多15和16人確診，當局分析部分個案的基因後，相信屬本地現正流行的BA.2.2病毒株。
過去一周的整體確診數字，較上月平均每日200至300多宗有顯著增幅，張竹君認為與社交距離措施放寬、市民活動增加，以及第五波疫情高峰期過後市民免疫力開始下降有關。她並稱，依稀記得第五波疫情有一、兩宗相隔3個月的二次感染個案，分析基因後發現「都係喺兩個地方(感染)，都有好多係BA.2.2」。