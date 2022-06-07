147校204呈報個案復課新高 2小學16生染疫4班停面授 當局：師生確診反映社區情況

再有小學在恢復面授課堂後局部停課。衛生防護中心昨接獲147間學校呈報204名師生確診，九龍塘方方樂趣英文小學12名學生染疫，當中有3個班別有最少兩宗個案；連同深水埗福榮街官立小學4年級有一班4名學生確診，合共4班別須暫停面授課一周。當局指，學校師生每日都會檢測，確診數上升或反映社區情況，但強調並非有學校出現爆發。此外，上周五(3日)公布的300宗快速測試陽性呈報個案，有75人覆檢陰性或拒絕交回樣本，當局強調需要時或轉交警方跟進。

本港昨增543宗新冠肺炎確診，包括86宗輸入個案。方方樂趣英文小學近日有12名學生確診，其中5F、2F和4H班分別有6、3和2人確診，4F班也有一人。當局指，有4名染疫學生上周五下午曾參與籃球訓練班，同班兩名沒受感染學員要家居檢疫，而在籃球班以外暫未見班別之間有共同活動。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，由於傳播暫只在2F、4H和5F班出現，當局僅建議他們停課一周，而不想貿然要求全校停課，4F班的情況則會繼續觀察。

福榮街官立小學4C班也有4名學生確診，當局同樣已建議班別停課一周。早前的石門香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學法文班，昨多3名密切接觸者染疫，群組增至6人；石硤尾寶血會上智英文書院爵士舞班多1名學生確診，群組累計7名學生及1名老師。

