1484人涉傀儡戶口洗黑錢被控 升2.3倍 金管局警方聯手打擊 修例促銀行分享資料

有不法分子不時在社交平台以金錢作招徠，引誘市民出售或出租銀行帳戶，用作洗黑錢。警方數字顯示，去年拘捕逾8,600人涉洗黑錢，涉款逾145億元，1,484人已被檢控，較2023年同期大幅增加2.3倍。為加強打擊傀儡戶口網絡，金管局、警務處與銀行業界推出一系列新措施，包括開放更多防騙視伏器數據，以及透過修例促進銀行分享資料。 警務處網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪表示，去年本港錄得4.4萬宗騙案，按年升12%，損失達91.5億元。就洗黑錢罪行方面，警務處財富情報及調查科總警司鄭麗琪表示，去年拘捕8,607人，涉款的犯罪得益高達145.9億元；檢控人數達1,484人，較2023年的454人，大幅增加2.3倍。她續指，遭誘騙開設傀儡戶口的人群包括外傭、學生、低收入人士等。

為加強阻嚇作用，警方積極就涉及傀儡戶口的案件，根據《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)向法庭申請加刑。截至今年4月，共有95名傀儡戶口持有人遭加刑，加刑幅度13%至33%，最終判處21至75個月不等的監禁。 為進一步打擊傀儡戶口網絡，金管局、警務處和銀行業界將推出一系列新措施。金管局助理總裁(法規及打擊洗黑錢)陳景宏表示，目前「可疑帳號警示」機制已涵蓋轉數快、網上銀行和櫃位轉帳等，為加強打擊，警務處與金管局將向銀行及儲值支付工具，開放更多防騙視伏器數據，包括銀行帳號、電話號碼和電郵地址等。此外，銀行和儲值支付工具營辦商可透過防騙視伏器數據，持續監察相關戶口的交易。

修訂《銀行業條例》 設要求和回應機制 此外，為提高銀行交換訊息的能力，金管局提出修訂《銀行業條例》，當中設有兩種機制，讓銀行分享信息，第一種是個別銀行之間的要求或回應機制。陳景宏解釋，當提出要求的銀行收到資料後，可評估客戶是否「壞份子」，或者受害人要轉帳是否面對詐騙風險，並要求「下一手」的銀行提供資料作評估。 另一種則是一家銀行向其他多家同業發放資訊性的自發性披露機制，即某間銀行相信相關帳戶是傀儡戶口，並通知其他銀行。陳景宏指，條例草案已於上月3月28日刊憲，本月2日提交立法會審議，爭取今年底落實。為保障資料安全，機制下只能在懷疑涉及受禁行為的情況下分享客戶資料，以及銀行須建立有效資料保密制度等。