15年來近1.5萬公務員上公屋　社協指配額未納建屋規劃　工會指未夠吸公務員新血

公屋除可改善基層住屋環境，亦作為公務員福利。下年度起5個年度「公務員公共房屋配額計劃」的綠表配額將增至750個，公屋配額維持1,000個。房署表示，15年來共有14,760間公屋經「配額計劃」編配，自2014年起計劃下有1,360個新居屋或二手居屋售出。有基層組織指，配額不算多，但質疑政府規劃公屋供應時未考量公務員需求，造成與基層人士競爭。有工會認為，本港有約10萬名初級公務員，750個綠表配額不足吸引新血。

房委會早前通過，增加2024至25年度起至2028至29年度「公務員公共房屋配額計劃」的綠表資格證明書配額，上調250個至每年750個，而公屋配額維持每年1,000個。而現時公務員綠表配額基本為500個，但房委會早前亦容許2021至22年度至2023至24年度增加配額至750個，故實際上下年度實際配額與今年一致。 「公務員公共房屋配額計劃」實施多年，房署回覆《am730》查詢指，自2007至08年度至2022至23年度，約有14,760個公屋單位經「配額計劃」編配，即平均每年配出近1,000個單位，對比2022至23年度30,888個單位的編配量，約佔5%。而自2014年復售居屋，共有430個新資助出售單位由「配額計劃」綠表申請者購買，期內有930個資助出售單位經房委會「居屋第二市場」或房協「住宅發售計劃第二市場」售予「配額計劃」綠表申請者，即約9年內合共有約1,360個資助出售房屋單位供有關人士買走。 房署又指，房署上年度分別接獲7,060宗公屋配額申請及約2,800宗綠表配額申請。

社區組織協會指長策應列明公務員需求 社區組織協會社區組織幹事胡加沂認為，公務員配額有助維持公務員穩定性，過去15年配出近1.5萬間公屋，合乎配額，而每年1,000個配額對比每年約2萬個公屋供應，不算顯注，但她質疑，政府長遠房屋策略規劃未來建屋量指標時，會計算住戶淨增長、受重建影響戶和居住環境欠佳戶，但沒有明顯計算公務員需求，倘若日後再增加配額，將會與現時輪候公屋的基層市民造成競爭。 她續提醒，即使是公務員利用綠表配額購買綠置居，由於綠置居與公屋供應共同計算，故亦會拉扯公屋編配量。她認為，若政府未來續增加公務員配額，或未來公屋供應不如預期，政府需檢視做法，將公務員需求納入規劃之內。