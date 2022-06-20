15政策局長亮相 10人屬現屆政府官員

新一屆政府政策局由13個增至15個，15名問責局長昨亦正式亮相見傳媒。10人屬現屆政府官員，當中4名現屆局長在新政府續任局長；兩名副局長則「坐正」，包括教育局副局長蔡若蓮及環境局副局長謝展寰；有4名現任公務員職系轉跑道出任局長。另4人屬新加入政府局長行列，包括2名立法會議員；其餘一人為前公務員重返政府服務。

架構重組後，兩名司長分管的決策局重新分配。政務司會管轄9個決策局，其中政制及內地事務局長曾國衞及保安局長鄧炳強原位過渡，現任教育局長楊潤雄，則平調至新開設的文化體育及旅遊局擔任局長。

兩位副局長蔡若蓮及謝展寰就「坐正」獲任命為局長，執掌教育局及改組後的環境及生態局。公務員事務局同樣原局提拔，由常秘楊何蓓茵轉跑道出任局長。現任勞工處長孫玉菡會離開公務員系統，出任勞工及福利局長。醫務衛生局與民政及青年事務局長均是政府新面孔，分別是港大深圳醫院院長盧寵茂、工聯會立法會議員麥美娟。

財政司長轄下6個決策局，許正宇續任財經事務及庫務局長；掌管土地政策的發展局則由現任發展局常秘甯漢豪接掌；房屋局由建築署長何永賢接任；從運房局分拆的運輸及物流局則由已退休的前發展局常秘林世雄出任局長。新面孔就有大灣區航空董事及行政總裁丘應樺，及立法會議員、城大生物醫學工程系講座教授孫東，他們分別會接掌商務及經濟發展局及創新科技及工業局。

除了21名問責司局長，政府亦公布，5名非政治任命但須由中央任命的官員，包括今年3月退休的懲教署前署長胡英明，將接替白韞六，出任廉政專員。會計師出身的立法會選委會界別議員林智遠任審計署長，蕭澤頤、區嘉宏、何珮珊分別繼續出任警務處長、入境處長和海關關長。

各候任局長昨午分兩組逐一發言及接受記者提問；當中候任醫務衛生局長盧寵茂指，抗疫是上任後的重要使命，「我們要做到循證抗疫，為香港連接國際、連通內地，我們共同塑造一個『健康香港』，融入國家的『健康中國』。」至於會否推行全民檢測，他指牽涉很大資源，須研究數據及跨部門統籌。

麥美娟︰保留工聯會會員身份

候任民政及青年事務局長麥美娟指，已辭任立法會議員及工聯會所有職務，但會保留工聯會會員身份。她指有豐富的地區及青年工作經驗，檢視青年政策是未來工作重點。候任創新科技及工業局長孫東主要以普通話發言，問到語言會否影響工作，他則以「半鹹淡」廣東話回應指，「你可以同我講廣東話，我識聽，今後我會講多啲，(開始轉回普通話)特別是我落區，宣傳特區政府政策，我跟同事溝通會多講，同時會盡量多學習，但是用廣東話溝通絕對無問題。」

楊潤雄︰盡快到Ｍ+參觀

候任文化體育及旅遊局長楊潤雄，被問及有否去過西九的M+博物館，楊潤雄稱暫時未有機會，「我見社會都好多人去，預咗畀佢哋去先。」但上任後會盡快到M+參觀，強調西九是香港文化重要建設。

房屋問題是新屆政府的重中之重，候任房屋局長何永賢稱會研究如何把房屋供應「提速、提效、提質、提量」。被問到有否為公屋輪候時間定下目標，她指會盡一切方法改善建屋，即使只令輪候時間加快一兩個月，都要爭取。