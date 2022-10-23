15歲女淫媒利誘少女賣淫被捕明提堂

一名15歲失蹤少女離家半年，被揭發夥22歲男子操控他人賣淫；警方接手調查一名14歲援交女童案後，經放蛇將15歲淫媒拘捕，更發現有人「食水甚深」，14歲援交女童肉金收一萬元，少女竟收取當中八千元。



警方上周五(21日)晚上在旺角採取行動，打擊懷疑賣淫集團，拘捕3人。當中疑為淫媒(俗稱雞頭)的15歲少女，涉嫌操控他人賣淫及導致賣淫，案件明日(24日)在九龍城裁判法院提堂；另外一名姓宋(22歲)本地男子則涉嫌操控他人賣淫，及姓溫(29歲)本地男子涉嫌與未成年少女發生性關係，已獲准保釋候查，於11月中旬向警方報到，西九龍總區重案組跟進案件。



據了解，被捕15歲少女有多次失蹤紀錄，失蹤期間與男友同居，她則不會從事賣淫工作，卻涉操控他人賣淫，並從中謀取暴利。消息指，被捕少女曾多次進出女童院，在女童院內會結識年齡相若的女童，再誘使對方「搵快錢」做援交等賣淫活動；另夥拍任地盤男子，由男方透過網上招攬嫖。



一名14歲女童提供性服務後，疑擔心染性病到院求診，醫院社工覺事有可疑，報警求助。西九龍總區重案組人員經深入調查及情報分析，發現一名15歲少女涉事，疑為案中淫媒，日前安排一名女警扮成少女，由14歲女童藉詞有朋友想加入，會面期間，女警表露身份將15歲少女拘捕，並發現對方為失蹤少女。行動繼續，不排除有更多人被捕。