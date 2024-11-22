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2024-11-22 14:16:27

15至59歲失業健全綜援受助人必須參加新計劃　每周無償工作直至覓到工作或讀書

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15至59歲失業健全綜援受助人必須參加新計劃　每周無償工作直至覓到工作或讀書

15至59歲失業健全綜援受助人必須參加新計劃　每周無償工作直至覓到工作或讀書

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政府擬推新計劃，15至59歲失業健全綜援受助人必須參加「失業受助人士支援計劃」，必與每周參與由「支援計劃」營辦機構安排的無償工作，每次至少1小時，直至他們覓得有薪工作或重返主流教育。

違反無償工作規定將被停發綜援

勞工及福利局表示，社署將以試驗形式推行「失業受助人士支援計劃」，會委託非政府機構或其他組織由明年10月1 日至2027年9月30日營辦「支援計劃」，為期2年。所有年齡介乎15至59 歲的失業健全綜援受助人必須參加「支援計劃」，並且每周參與由「支援計劃」營辦機構安排的無償工作，直至覓得有薪工作或重返主流教育。違反無償工作規定的參加者及其家庭將被停發7日綜援。政府預期「支援計劃」可提升參加者的工作經驗及協助他們培養工作習慣，協助參加者融入社會，長遠而言減少依賴綜援。當局會在計劃結束前進行評估，社署會收集「支援計劃」參加者遵守要求及遭停發綜援的數據，以審視「支援計劃」的運作 。

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立法會福利事務委員會討論措施，選委界立法會議員江玉歡認同需要改革，但無償工作是要求綜援人士做義工，擔心影響他們的尊嚴，「受幫助對象都有權利、有尊嚴，唔係拎咗政府錢就咩都要去做」。她建議提供津貼，起鼓勵作用。勞工及福利局副局長何啟明指，期望綜援申請人積極找工作，對是否要給予額外津貼存有疑問。

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