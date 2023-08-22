16京港大學生與故宮博物院院長王旭東深入交流

學生亦並參觀聚故宫博物院文保科技部，了解故宫博物院如何善用科技推動文物復修，又觀看了 VR 影片及參觀院內的文物展館。故宮博物院常務副院長婁瑋表示：「故宮博物院一直非常重視兩地文化交流與融合，並希望能夠舉辦更多涉及兩地的文化活動、展覽和學術研討會等，深化交流和推廣中華優秀傳統文化傳承。作為本次『雙城青年文化人才交流計劃』的支持單位，我們很高興能與香港故宮文化博物館攜手合作，培育更多新一代具遠見和視野的年輕文化人才，提升兩地文化創造力，一同向世界弘揚中華優秀傳統文化，使中華五千年文明能夠藉不斷交流和自我學習得以生生不息。」

雙城青年文化人才交流計劃太古地產為首席贊助

「雙城青年文化人才交流計劃」計劃為期兩年，由太古地產為首席贊助，今年為第二屆，16名港京大學生由7月起，參與一系列的文化交流活動，展開為期兩個月的實體交流。學生們亦參加了不同的行業專家講座及設計思維及創新工作坊，又到京港兩地其他藝文地標，例如北京的三里屯太古里和798藝術區、以及香港的藍屋等考察，以及分別於香港故宮文化博物館、M+、西九文化區表演藝術處，以及康樂及文化事務署轄下的四所博物館實習，從實戰中累積經驗。

來自北京的學生將於明日（23日）帶領香港學生遊覽北京，讓他們親身體驗當地文化，深入了解中國的傳統文化和現代生活。