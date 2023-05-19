16機構參與 涉六範疇 數碼港元試驗 未有推出時間

金管局啟動「數碼港元」(e-HKD)先導計劃，參與機構共16間，分別來自金融、支付和科技界，當中包括全球第三大加密貨幣瑞波幣(XRP)營運商Ripple Labs。首輪將涉14項試驗，全屬零售層面，涵蓋六個範疇的潛在用例，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網(Web3)交易結算和代幣化資產結算。金管局總裁余偉文指，冀於今年11月初金融科技周公布試驗成果，惟當局未決定會否或何時推出「數碼港元」。

來自銀行的參與者包括滙豐、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)、渣打、建銀亞洲、工銀亞洲、富邦，以及虛擬銀行眾安銀行；兩大國際信用卡機構Visa及萬事達；支付寶香港、香港電訊(6823)旗下Tap & Go的營運商等。