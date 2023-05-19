16機構參與 涉六範疇 數碼港元試驗 未有推出時間

金管局啟動「數碼港元」(e-HKD)先導計劃，參與機構共16間，分別來自金融、支付和科技界，當中包括全球第三大加密貨幣瑞波幣(XRP)營運商Ripple Labs。首輪將涉14項試驗，全屬零售層面，涵蓋六個範疇的潛在用例，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網(Web3)交易結算和代幣化資產結算。金管局總裁余偉文指，冀於今年11月初金融科技周公布試驗成果，惟當局未決定會否或何時推出「數碼港元」。
來自銀行的參與者包括滙豐、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)、渣打、建銀亞洲、工銀亞洲、富邦，以及虛擬銀行眾安銀行；兩大國際信用卡機構Visa及萬事達；支付寶香港、香港電訊(6823)旗下Tap & Go的營運商等。
金管局正以三軌道為未來推出零售層面央行數碼貨幣(CBDC)，即數碼港元作準備。先導計劃為第二軌道，金管局首席金融科技總監周文正指，先導計劃將持續進行，目前未落實時間表，因需觀察國際形勢、發達國家將如何推出數碼貨幣等，以及須檢視先導計劃的試驗結果。部分試驗如全面支付、可編程支付及離線支付場景，有銀行會透過自己支付方法，模仿日後若推出數碼港元支付場景，以特選一些客戶進行類似真實交易，希望數碼港元做到收款方全天候即時到帳。
金管局副總裁李達志指，第一及第二軌道即關於法律及應用測試工作進展良好，第三軌道將視乎首兩階段成果而定。今次計劃未包括跨境支付，今年主力在港進行測試，未來會考慮發展跨境支付。
滙豐指未來數月將於香港科技大學構建一個支付生態圈，以數碼港元進行交易；另與Visa合作模擬代幣化銀行存款。