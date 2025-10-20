16歲印度男生阻列車關門涉刑毀　保釋期間不得踏足任何港鐵站

港鐵港島綫灣仔站發生刑事毀壞案。一名少年涉嫌在列車關門時刻意以手干擾車門運作，導致列車無法正常關閉，最終需在銅鑼灣站安排乘客疏散並調回車廠檢查。 (資料圖片/Threads)

一名16歲印度裔男學生涉嫌於港鐵灣仔站用手干擾列車車門，導致一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，在開門狀態下繼續行駛至銅鑼灣站。他被控一項刑事毀壞罪，今（20日）於東區裁判法院首次提堂。主任裁判官張志偉應辯方申請，押後案件至12月22日再訊，待索取被告的2份精神科報告。期間被告獲准以現金及人事擔保共5萬元，條件包括不准踏入任何港鐵站。

被告TILANI Aryan M，報稱學生，被控於10月18日在港鐵灣仔站往柴灣方向的港鐵（11號列車）車廂（163號車廂）內無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的港鐵11號列車163號車廂A1門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。