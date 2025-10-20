16歲印度男生阻列車關門涉刑毀　保釋期間不得踏足任何港鐵站

一名16歲印度裔男學生涉嫌於港鐵灣仔站用手干擾列車車門，導致一輛港島綫列車準備駛離灣仔站月台時，在開門狀態下繼續行駛至銅鑼灣站。他被控一項刑事毀壞罪，今（20日）於東區裁判法院首次提堂。主任裁判官張志偉應辯方申請，押後案件至12月22日再訊，待索取被告的2份精神科報告。期間被告獲准以現金及人事擔保共5萬元，條件包括不准踏入任何港鐵站。
被告TILANI Aryan M，報稱學生，被控於10月18日在港鐵灣仔站往柴灣方向的港鐵（11號列車）車廂（163號車廂）內無合法辯解而損壞屬於香港鐵路有限公司的港鐵11號列車163號車廂A1門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。
被告獲准以3萬元現金，及2萬元人事擔保保釋，期間不得離開香港、須交出旅遊證件、居於報稱地址、更改住址前24小時須通知警署、須遵守宵禁令，以及不得踏足任何港鐵站。
港鐵早前表示，根據列車閉路電視片段，前日下午約3時10分，一列往柴灣方向的港島綫列車在灣仔站完成上落客後，當車門準備關上之際，有乘客涉嫌蓄意干擾以致車門未能關上，直至抵達銅鑼灣站，港鐵隨即安排所有乘客落車，並將列車調回車廠作全面及詳細檢查。港鐵強調十分重視事件，並會協助執法部門調查，詳細檢查涉事列車和相關設施的運作情況。
案件編號：ESCC2712/2025