16歲青年接觸鼓樂感興趣沉浸節奏助舒壓　偕隊員訓練出錯「大家唔怪大家」

音樂是不少人日常解壓的良方。16歲的陳浚謙上月初接觸二十四式鼓令和英歌舞後，頓時感覺到「望落去好好睇」，對鼓樂萌生興趣。他憶述第一次接觸鼓樂訓練時，眼見「有咁大個鼓、仲放兩支棍喺上面」，就覺得鼓樂好有吸引力，「好想行過去敲下、聽下聲」，認為打起來並不困難兼好玩。經過近20小時的訓練後，他現已熟悉擊鼓技巧、可以登台表演。

曾靠網上影片自學鋼琴6年、自言「有少少音樂天分」的陳浚謙，是第二屆「共創明『Teen』計劃」學員之一，上月經計劃到潮汕和接受8堂鼓樂訓練後，對鼓樂產生興趣，繼而再報名參加由香港中樂團舉辦的一系列鼓樂訓練。他很高興能夠藉活動認識多一種樂器和新朋友，形容一群人一同練習時「人哋出錯、你出錯，大家唔怪大家」，更會互相鼓勵大家「下次打好少少」，過程令學員一同進步，還能加深友誼。他續說，即使自己打鼓亦可沉浸到節奏中，有助舒緩壓力，未來或會繼續學打鼓。

計及陳浚謙，今年共有逾20名「共創明『Teen』計劃」學員參加香港中樂團第二年主辦的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂系列活動，連同長者、少數族裔、在囚人士等，將近有30隊、近500名表演者，他們會在多區進行8場表演，以及在各區地標拍攝鼓樂影片，體驗鼓樂對身心靈帶來的裨益，以音樂推動共融，為不同市民帶來正能量，推動本地文化深度遊。

香港鼓樂節年底再辦

香港鼓樂節在2003年創辦，當時香港經歷沙士急需重振，故希望透過互動參與、鼓樂比賽等，為市民打打氣、振奮人心，自此更每年舉辦。中樂團行政總監錢敏華介紹，今年會再次於12月8日在西九文化區藝術公園舉行鼓樂嘉年華及5G直播音樂會，表演將加入踢踏舞、街舞等元素，以及邀請內地非遺鼓隊和來自韓國、馬來西亞、印度等地的鼓樂名家，吸引更多市民感受鼓樂的魅力，目標有1.8萬名現場觀眾、約80萬線上觀眾參與。